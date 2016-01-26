Shram написав: budivelnik написав:
Чим їм гірше(інформаційно,морально,економічно) - тим швидше вони заберуться з території України.
А можно хоть какую-то аргументацию к этому тезису?
И кому "им" должно быть хуже?
1Гірше повинно стати всім
2 Ясно ,що спочатку стане гірше населенню і це населення створить гірше своєму керівництву
3 Аргументація проста як двері
Якою б тоталітарною державою не була россія,але там не рабовласницький лад..
Тому
Якщо ви працюєте на підприємстві і в нього міняється керівник з нормального на самодура(або нормальний з часом губить клепку) - ви будете плакати.колотись але жерти кактус?
Чи спробуєте щось змінити?
Shram написав:
Не боитесь что "им" станет хуже, и на этом фоне придут там ко власти радикальные отморозки - с войной уже не "гибридной", а настоящей (с артударами по Харькову и авиабомбежками Киева и Львова)?
Ні не боюсь
1 Ви вже воюєте і вам не стає краще
2 Країна з якою ви воюєте - отримала безвіз ,в якому вам відмовили
3 Я не вірю ,що в педерації всі мазохісти і під час гібридної війни-замість голубів виберуть яструбів.
4 Я припускаю ,що у випадку розвалу педерації-в певних регіонах можуть прийти до влади яструби...але ми з цілою педерацією (з допомогою НАТО) так -сяк справляємось,тому якісь осколки від педерації - нам точно не страшні...
Ба більше
Як думаєте-у випадку коли в педерації зявляться варіанти приходу яструбів до влади...куди почнуть дивитись мешканці Криму і Кубані? в сторону майбутніх воєн..чи на всяк випадок попросяться в країну.яка є партнером НАТО ?
ПС
Взагалі як на мене - якась викривленна логіка
Якщо від санкцій, які накладені за розвязування війни - стане гірше...то до влади можуть прийти ще більші відморозки, які посилять бойові дії...
Вам самим не страшно,що вам так засрали мізки?
Якщо всунув палець в резетку і тебе довбануло...треба найти високовольтний дріт і схопитись двома руками щоб точно прибило...Так виходить?