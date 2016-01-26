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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:19

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.
Я знову знайшов негатив для росії на тому самому російському сайті, і мене це тішить
https://lenta.ru/news/2020/06/15/poland/
Российский «Газпром» вернет польской PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.
І якщо виявиться ,що там знову нолик не дописали - мене це втішить ще більше.
Тому
поки педераційники будуть підтримувати війну проти нас - тим більше мене будуть тішити данні про кількість смертей в педерації і розміри штрафів які вона буде комусь(навіть Лукашенкові) виплачувати.
Все що в педерації заберуть - не повернеться снарядами в сторону України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:27

  Shram написав:..
Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.

Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил.
Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:38

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
В подписанном компаниями дополнении к Ямальскому контракту утверждена новая формула расчета цены на газ. Теперь польская сторона ждет, что «Газпром» до 1 июля погасит переплату PGNiG в размере $1,5 млрд

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/15/06/2020/ ... 7de6431798

По-ходу, Прибалтика наступна, де Газпром теж добре наварився, поки був монополістом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01

  budivelnik написав:Чим їм гірше(інформаційно,морально,економічно) - тим швидше вони заберуться з території України.



А можно хоть какую-то аргументацию к этому тезису?
И кому "им" должно быть хуже?

Не боитесь что "им" станет хуже, и на этом фоне придут там ко власти радикальные отморозки - с войной уже не "гибридной", а настоящей (с артударами по Харькову и авиабомбежками Киева и Львова)?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:23

  sequence написав:
  Shram написав:..
Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.

Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил.
Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки


ви ж ніби громадянин україни, нє?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:39

  wild.tomcat написав:
  sequence написав:
  Shram написав:..
Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.

Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил.
Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки


ви ж ніби громадянин україни, нє?

через запятую, перечисление :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:43

  Shram написав:
  budivelnik написав:Чим їм гірше(інформаційно,морально,економічно) - тим швидше вони заберуться з території України.
А можно хоть какую-то аргументацию к этому тезису?
И кому "им" должно быть хуже?
1Гірше повинно стати всім
2 Ясно ,що спочатку стане гірше населенню і це населення створить гірше своєму керівництву
3 Аргументація проста як двері
Якою б тоталітарною державою не була россія,але там не рабовласницький лад..
Тому
Якщо ви працюєте на підприємстві і в нього міняється керівник з нормального на самодура(або нормальний з часом губить клепку) - ви будете плакати.колотись але жерти кактус?
Чи спробуєте щось змінити?
  Shram написав:Не боитесь что "им" станет хуже, и на этом фоне придут там ко власти радикальные отморозки - с войной уже не "гибридной", а настоящей (с артударами по Харькову и авиабомбежками Киева и Львова)?
Ні не боюсь
1 Ви вже воюєте і вам не стає краще
2 Країна з якою ви воюєте - отримала безвіз ,в якому вам відмовили
3 Я не вірю ,що в педерації всі мазохісти і під час гібридної війни-замість голубів виберуть яструбів.
4 Я припускаю ,що у випадку розвалу педерації-в певних регіонах можуть прийти до влади яструби...але ми з цілою педерацією (з допомогою НАТО) так -сяк справляємось,тому якісь осколки від педерації - нам точно не страшні...
Ба більше
Як думаєте-у випадку коли в педерації зявляться варіанти приходу яструбів до влади...куди почнуть дивитись мешканці Криму і Кубані? в сторону майбутніх воєн..чи на всяк випадок попросяться в країну.яка є партнером НАТО ?

ПС
Взагалі як на мене - якась викривленна логіка
Якщо від санкцій, які накладені за розвязування війни - стане гірше...то до влади можуть прийти ще більші відморозки, які посилять бойові дії...

Вам самим не страшно,що вам так засрали мізки?
Якщо всунув палець в резетку і тебе довбануло...треба найти високовольтний дріт і схопитись двома руками щоб точно прибило...Так виходить?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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