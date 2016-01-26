Додано: Пон 15 чер, 2020 17:43

Shram написав: budivelnik написав: Чим їм гірше(інформаційно,морально,економічно) - тим швидше вони заберуться з території України. Чим їм гірше(інформаційно,морально,економічно) - тим швидше вони заберуться з території України. А можно хоть какую-то аргументацию к этому тезису?

И кому "им" должно быть хуже? А можно хоть какую-то аргументацию к этому тезису?И кому "им" должно быть хуже?

Shram написав: Не боитесь что "им" станет хуже, и на этом фоне придут там ко власти радикальные отморозки - с войной уже не "гибридной", а настоящей (с артударами по Харькову и авиабомбежками Киева и Львова)? Не боитесь что "им" станет хуже, и на этом фоне придут там ко власти радикальные отморозки - с войной уже не "гибридной", а настоящей (с артударами по Харькову и авиабомбежками Киева и Львова)?

1Гірше повинно стати всім2 Ясно ,що спочатку стане гірше населенню і це населення створить гірше своєму керівництву3 Аргументація проста як дверіЯкою б тоталітарною державою не була россія,але там не рабовласницький лад..ТомуЯкщо ви працюєте на підприємстві і в нього міняється керівник з нормального на самодура(або нормальний з часом губить клепку) - ви будете плакати.колотись але жерти кактус?Чи спробуєте щось змінити?Ні не боюсь1 Ви вже воюєте і вам не стає краще2 Країна з якою ви воюєте - отримала безвіз ,в якому вам відмовили3 Я не вірю ,що в педерації всі мазохісти і під час гібридної війни-замість голубів виберуть яструбів.4 Я припускаю ,що у випадку розвалу педерації-в певних регіонах можуть прийти до влади яструби...але ми з цілою педерацією (з допомогою НАТО) так -сяк справляємось,тому якісь осколки від педерації - нам точно не страшні...Ба більшеЯк думаєте-у випадку коли в педерації зявляться варіанти приходу яструбів до влади...куди почнуть дивитись мешканці Криму і Кубані? в сторону майбутніх воєн..чи на всяк випадок попросяться в країну.яка є партнером НАТО ?ПСВзагалі як на мене - якась викривленна логікаЯкщо від санкцій, які накладені за розвязування війни - стане гірше...то до влади можуть прийти ще більші відморозки, які посилять бойові дії...Вам самим не страшно,що вам так засрали мізки?Якщо всунув палець в резетку і тебе довбануло...треба найти високовольтний дріт і схопитись двома руками щоб точно прибило...Так виходить?