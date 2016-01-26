І якщо виявиться ,що там знову нолик не дописали - мене це втішить ще більше. Тому поки педераційники будуть підтримувати війну проти нас - тим більше мене будуть тішити данні про кількість смертей в педерації і розміри штрафів які вона буде комусь(навіть Лукашенкові) виплачувати. Все що в педерації заберуть - не повернеться снарядами в сторону України.
Shram написав:.. Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.
Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил. Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома» В подписанном компаниями дополнении к Ямальскому контракту утверждена новая формула расчета цены на газ. Теперь польская сторона ждет, что «Газпром» до 1 июля погасит переплату PGNiG в размере $1,5 млрд
Shram написав:.. Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.
Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил. Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки
Shram написав:.. Увидели то что вам нужно (негатив про Россию), и с бегом потащили быстрее разносить.
Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил. Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки
budivelnik написав:Чим їм гірше(інформаційно,морально,економічно) - тим швидше вони заберуться з території України.
А можно хоть какую-то аргументацию к этому тезису? И кому "им" должно быть хуже?
1Гірше повинно стати всім 2 Ясно ,що спочатку стане гірше населенню і це населення створить гірше своєму керівництву 3 Аргументація проста як двері Якою б тоталітарною державою не була россія,але там не рабовласницький лад.. Тому Якщо ви працюєте на підприємстві і в нього міняється керівник з нормального на самодура(або нормальний з часом губить клепку) - ви будете плакати.колотись але жерти кактус? Чи спробуєте щось змінити?
Shram написав:Не боитесь что "им" станет хуже, и на этом фоне придут там ко власти радикальные отморозки - с войной уже не "гибридной", а настоящей (с артударами по Харькову и авиабомбежками Киева и Львова)?
Ні не боюсь 1 Ви вже воюєте і вам не стає краще 2 Країна з якою ви воюєте - отримала безвіз ,в якому вам відмовили 3 Я не вірю ,що в педерації всі мазохісти і під час гібридної війни-замість голубів виберуть яструбів. 4 Я припускаю ,що у випадку розвалу педерації-в певних регіонах можуть прийти до влади яструби...але ми з цілою педерацією (з допомогою НАТО) так -сяк справляємось,тому якісь осколки від педерації - нам точно не страшні... Ба більше Як думаєте-у випадку коли в педерації зявляться варіанти приходу яструбів до влади...куди почнуть дивитись мешканці Криму і Кубані? в сторону майбутніх воєн..чи на всяк випадок попросяться в країну.яка є партнером НАТО ?
ПС Взагалі як на мене - якась викривленна логіка Якщо від санкцій, які накладені за розвязування війни - стане гірше...то до влади можуть прийти ще більші відморозки, які посилять бойові дії...
Вам самим не страшно,що вам так засрали мізки? Якщо всунув палець в резетку і тебе довбануло...треба найти високовольтний дріт і схопитись двома руками щоб точно прибило...Так виходить?
sequence написав: Мне в целом неясна позиция этих Соммеров сотоварищи. Вместо того, чтобы что-то хорошее найти на Родине(?), ругают существующую власть у нас, у русских, еще и трамп им не угодил. Как бабки у парадного уселись с семечками и все у них проститутки, наркоманы и гуляки
budivelnik написав:Дурень як чогось не знає - обовязково збреше 1 Я не прибирав нолик-так було надруковано на ленті ру 2 В свою підтримку-зверніть увагу - я привів адресу і цитату в одному блоці... Так що а - я допоміг лєннті виправити їх помилку(друк цифри без нулика) б - я дав можливість москаликам позубоскалити...
Ленту ру не читаю, но на финанс юа часто пишут с ошибками и описками, особенно меня умиляют иногда заглавия статей на финанс юа которые могут ничего общего не иметь с самой статьей/текстом, так что допуская, лента могла допустить тоже ошибку и в последующем ее исправить, примите мои извинения если Вы не специально убрали нолик
А за москалика в мой адрес, повторю свой вопрос, почему и какова цель написания вами этого слова в мой адрес