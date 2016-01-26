Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:49
Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:06
Этим людям расскажи и величии ЗВРов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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