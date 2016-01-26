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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:49

Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:06

  Волгарь написав:Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.

Этим людям расскажи и величии ЗВРов :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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