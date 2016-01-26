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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:49

Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:06

  Волгарь написав:Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.

Этим людям расскажи и величии ЗВРов :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:23

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.

Этим людям расскажи и величии ЗВРов :lol:


Такие мультики при желании можно снимать в любой стране, хоть в РФ, хоть в Украине, хоть в Канаде в которой как я понимаю Вы живете, хоть в США.

Вот у меня брат работает на скорой в небольшом городке Украины, как украинское государство кинуло его с пенсией даже несмотря на решение конституционного суда я писал тут Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... и никого почему то не заинтересовала эта история, СБУ не пришло ко мне проверить, а не вру ли я, не агент ли Кремля, а вот на днях разговаривал с братом, так он рассказал, что у них на скорой, нет даже ваты, санитары с фельдшерами, рвут старые бинты и делают с них тампоны что бы можно было протереть кожу перед уколом, это если спит дадут вообще, а то и со спиртом даже проблема, а ковидную доплату к з/п в 2 оклада которую обещал Зельц, он не получал ни разу, сказали и не будет, нет денег-но вы держитесь там, всего вам хорошего и здоровья-так и сказали.

Можете направить и этот мой пост в СБУ, надеюсь проверят, а не вру ли я, может в результате их проверки у него на скорой хоть в достатке маски и вата со спиртом появятся, я уже не говорю о ковидной доплате которую обещал Зельц врачам скорой.......хотя, мне кажется они посчитают, что им проще и дешевле подостлать ко мне своих штатных или внештатных палачей, заткнуть мне рот пробив голову в подъезде или чет подкинуть и потом обвинить в какой то ***** :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:40

Михалыч
В отличии от твоих слов там видео. И по сути лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Вот ещё один шедевр «достояния» режима пуйла.



Вот зачем лезть в другие страны наведи у себя порядок сначала.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:43

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:хотя, мне кажется они посчитают, что им проще и дешевле подостлать ко мне своих штатных или внештатных палачей, заткнуть мне рот пробив голову в подъезде или чет подкинуть и потом обвинить в какой то

В Рашке так именно и было бы. Здесь не Рашка поэтому расслабься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:05

  Ukrainian написав:Михалыч
В отличии от твоих слов там видео. И по сути лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Вот ещё один шедевр «достояния» режима пуйла.



Вот зачем лезть в другие страны наведи у себя порядок сначала.


В отличие от тебя, я живу в Украине, а не в Канаде и пишу с Украины, а не с Канады, так что воспользуйтесь своим же советом и интересуйтесь больше жизнью в Канаде и не лезьте к нам.

У нас самые большие патриоты, по факту живут почему то не в Украине, а ЕС, Лондоне, Польше и Канаде.

Мне не нужны Ваши мультики, я не хочу сейчас искать в ютубе и показывать Вам живущему в Канаде какая у нас тут ж***, я много езжу по Украине и ездил по России и не только по крупным городам, но и по мелким городам и поселкам и видел сам как и чем живут там люди и мое мнение. что в среднем, люди живут в РФ лучше чем у нас, там лучше работают законы, если есть решение Конституционного Суда-то оно в отличие от Украины выполняется, там больше порядка и заботы государства о простых людях, что бы вы ни нашли в своих мультиках, я не идеалист и не идеализирую РФ и Пу, просто мне думается он вынужден как главный олигарх заботиться о своих людях-жителях РФ в силу того, что он не может свободно держать свои бабки на Западе, поэтому вынужден хоть как то развивать свою страну и поддерживать в ней стабильность и порядок в отличие от Украины, где власть с олигархами только грабят страну/народ и выводят все на Запад, и не думают о долгосрочной стабильности, в отличие от власти/олигархата РФ которые вынуждены заморачиваться этим в силу просто того что не могут как Украинские власти/олигархи держать свободно свои капиталы на западе. Впрочем многие живущие в Украине даже не понимают, на сколько плохо они тут живут, а многие живущие сейчас в ЕС, Лондоне или Канаде с США не понимают на сколько плохо мы тут живем, потому что не видели другой жизни, это как в том Одесском анекдоте:
Старый еврей давно эмигрировавший приехал сейчас из Канады в Одессу, ходит по городу, общается с старыми школьными друзьями, расспрашивает как и чем они живут, и потом со вздохом говорит одному из них;
- Все таки какие же ВЫ жители Украины богатые
- А почему мы богатые
- А потому, что не знаете насколько же ВЫ бедные :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:12

Михалыч
У меня есть родственники в Украине и в России («зажиточное» по российским меркам Подмосковье). По этому не надо мне мозги пудрить «мультики» я ему видишь ли показываю.
Я знаю как живут в Украине и как выживают в РФ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 00:42

  Ukrainian написав:
  Михалыч написав:хотя, мне кажется они посчитают, что им проще и дешевле подостлать ко мне своих штатных или внештатных палачей, заткнуть мне рот пробив голову в подъезде или чет подкинуть и потом обвинить в какой то

В Рашке так именно и было бы. Здесь не Рашка поэтому расслабься.


Здесь просто людей убивают, сжигают живьем и подбрасывают им всякую куйню, сажая в тюрьму под надуманными предлогами и это я Вам не как житель Канады говорю, а как житель Одессы, о чем сам слышал от людей которым доверяю и видел своими глазами.
Возьмите самые известные истории например из Одессы, далеко ходить не надо, например сексота СБУ-Стерненко, убийцы и крышевателя наркоторговли под крышей СБУ, или другого убийцы и наркоторговца с рейдером Сергея Ходияка, убившего в 2014 на Греческой из ружья трех человек и ранившего еще нескольких, чему есть видео доказательства и свидетельские показания, а в 2016 у него в доме который он арендовал, нашли наркоту и оружие и полицаи удовлетворились его пояснениями что это осталось якобы от предыдущих квартирантов (вопрос Вам на засыпку, как думаете, наказала полиция за это предыдущих квартирантов раз оно приняло на веру пояснение Ходияка :?: ), или его многочисленные рейдерские захваты о которых знают и говорят в Одессе....и что :?: и ничего, оба Сереги стал одним из самых влиятельных людей в Одессе, оба фактически неприкасаемы, все им сходит с рук, Одессу сейчас накрыла волна наркомании, вся Одесса превратилась в наркопритон, чуть отойди от центральных улиц и все стены домов с заборами исписаны адресами нарко сайтов и телеграмм каналов, мое мнение, такое невозможно без того, что бы полиция с СБУ не кашеварили наркоторговцев и по факту превратились сейчас в погонах обычных подельников всевозможных жуликов, бандитов, убийц.......полностью скомпрометировав при этом всех активистов и волонтеров, среди которых есть не мало порядочных и честных людей, но у нас сейчас если слышат, что активист, все считают, что это равно жулик-бандит.

Вот Вам для примера всего два наиболее известных и медийных персонажа в Одессе как по мне вполне себе сексотов СБУ (иначе они просто не могли бы безнаказанно творить все что хотят и оставаться на свободе), которым власть, СБУ с полицайками могут поручить такую работу/задание, а таких персонажей, у нас к сожалению найдется в каждом крупном городе, и их будет в каждом городе больше чем два, просто эти у нас более известные/медийные персонажи.
Михалыч
 
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