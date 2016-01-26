Додано: Вів 25 сер, 2020 00:05

Ukrainian написав: Михалыч

В отличии от твоих слов там видео. И по сути лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.

Вот ещё один шедевр «достояния» режима пуйла.







Вот зачем лезть в другие страны наведи у себя порядок сначала. В отличии от твоих слов там видео. И по сути лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.Вот ещё один шедевр «достояния» режима пуйла.Вот зачем лезть в другие страны наведи у себя порядок сначала.

В отличие от тебя, я живу в Украине, а не в Канаде и пишу с Украины, а не с Канады, так что воспользуйтесь своим же советом и интересуйтесь больше жизнью в Канаде и не лезьте к нам.У нас самые большие патриоты, по факту живут почему то не в Украине, а ЕС, Лондоне, Польше и Канаде.Мне не нужны Ваши мультики, я не хочу сейчас искать в ютубе и показывать Вам живущему в Канаде какая у нас тут ж***, я много езжу по Украине и ездил по России и не только по крупным городам, но и по мелким городам и поселкам и видел сам как и чем живут там люди и мое мнение. что в среднем, люди живут в РФ лучше чем у нас, там лучше работают законы, если есть решение Конституционного Суда-то оно в отличие от Украины выполняется, там больше порядка и заботы государства о простых людях, что бы вы ни нашли в своих мультиках, я не идеалист и не идеализирую РФ и Пу, просто мне думается он вынужден как главный олигарх заботиться о своих людях-жителях РФ в силу того, что он не может свободно держать свои бабки на Западе, поэтому вынужден хоть как то развивать свою страну и поддерживать в ней стабильность и порядок в отличие от Украины, где власть с олигархами только грабят страну/народ и выводят все на Запад, и не думают о долгосрочной стабильности, в отличие от власти/олигархата РФ которые вынуждены заморачиваться этим в силу просто того что не могут как Украинские власти/олигархи держать свободно свои капиталы на западе. Впрочем многие живущие в Украине даже не понимают, на сколько плохо они тут живут, а многие живущие сейчас в ЕС, Лондоне или Канаде с США не понимают на сколько плохо мы тут живем, потому что не видели другой жизни, это как в том Одесском анекдоте:Старый еврей давно эмигрировавший приехал сейчас из Канады в Одессу, ходит по городу, общается с старыми школьными друзьями, расспрашивает как и чем они живут, и потом со вздохом говорит одному из них;- Все таки какие же ВЫ жители Украины богатые- А почему мы богатые- А потому, что не знаете насколько же ВЫ бедные