Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:49
Давненько я не брал в руки шашек...
За это время ЗВР РФ на прошлой неделе превысили 600 млрд. долларов.
Правда потом упали до 590 - монетарное золото в них подешевело.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:06
Этим людям расскажи и величии ЗВРов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:23
Такие мультики при желании можно снимать в любой стране, хоть в РФ, хоть в Украине, хоть в Канаде в которой как я понимаю Вы живете, хоть в США.
Вот у меня брат работает на скорой в небольшом городке Украины, как украинское государство кинуло его с пенсией даже несмотря на решение конституционного суда я писал тут Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... и никого почему то не заинтересовала эта история, СБУ не пришло ко мне проверить, а не вру ли я, не агент ли Кремля, а вот на днях разговаривал с братом, так он рассказал, что у них на скорой, нет даже ваты, санитары с фельдшерами, рвут старые бинты и делают с них тампоны что бы можно было протереть кожу перед уколом, это если спит дадут вообще, а то и со спиртом даже проблема, а ковидную доплату к з/п в 2 оклада которую обещал Зельц, он не получал ни разу, сказали и не будет, нет денег-но вы держитесь там, всего вам хорошего и здоровья-так и сказали.
Можете направить и этот мой пост в СБУ, надеюсь проверят, а не вру ли я, может в результате их проверки у него на скорой хоть в достатке маски и вата со спиртом появятся, я уже не говорю о ковидной доплате которую обещал Зельц врачам скорой.......хотя, мне кажется они посчитают, что им проще и дешевле подостлать ко мне своих штатных или внештатных палачей, заткнуть мне рот пробив голову в подъезде или чет подкинуть и потом обвинить в какой то *****
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:40
Михалыч
В отличии от твоих слов там видео. И по сути лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Вот ещё один шедевр «достояния» режима пуйла.
Вот зачем лезть в другие страны наведи у себя порядок сначала.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:43
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В Рашке так именно и было бы. Здесь не Рашка поэтому расслабься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:05
В отличие от тебя, я живу в Украине, а не в Канаде и пишу с Украины, а не с Канады, так что воспользуйтесь своим же советом и интересуйтесь больше жизнью в Канаде и не лезьте к нам.
У нас самые большие патриоты, по факту живут почему то не в Украине, а ЕС, Лондоне, Польше и Канаде.
Мне не нужны Ваши мультики, я не хочу сейчас искать в ютубе и показывать Вам живущему в Канаде какая у нас тут ж***, я много езжу по Украине и ездил по России и не только по крупным городам, но и по мелким городам и поселкам и видел сам как и чем живут там люди и мое мнение. что в среднем, люди живут в РФ лучше чем у нас, там лучше работают законы, если есть решение Конституционного Суда-то оно в отличие от Украины выполняется, там больше порядка и заботы государства о простых людях, что бы вы ни нашли в своих мультиках, я не идеалист и не идеализирую РФ и Пу, просто мне думается он вынужден как главный олигарх заботиться о своих людях-жителях РФ в силу того, что он не может свободно держать свои бабки на Западе, поэтому вынужден хоть как то развивать свою страну и поддерживать в ней стабильность и порядок в отличие от Украины, где власть с олигархами только грабят страну/народ и выводят все на Запад, и не думают о долгосрочной стабильности, в отличие от власти/олигархата РФ которые вынуждены заморачиваться этим в силу просто того что не могут как Украинские власти/олигархи держать свободно свои капиталы на западе. Впрочем многие живущие в Украине даже не понимают, на сколько плохо они тут живут, а многие живущие сейчас в ЕС, Лондоне или Канаде с США не понимают на сколько плохо мы тут живем, потому что не видели другой жизни, это как в том Одесском анекдоте:
Старый еврей давно эмигрировавший приехал сейчас из Канады в Одессу, ходит по городу, общается с старыми школьными друзьями, расспрашивает как и чем они живут, и потом со вздохом говорит одному из них;
- Все таки какие же ВЫ жители Украины богатые
- А почему мы богатые
- А потому, что не знаете насколько же ВЫ бедные
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:12
Михалыч
У меня есть родственники в Украине и в России («зажиточное» по российским меркам Подмосковье). По этому не надо мне мозги пудрить «мультики» я ему видишь ли показываю.
Я знаю как живут в Украине и как выживают в РФ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:42
Здесь просто людей убивают, сжигают живьем и подбрасывают им всякую куйню, сажая в тюрьму под надуманными предлогами и это я Вам не как житель Канады говорю, а как житель Одессы, о чем сам слышал от людей которым доверяю и видел своими глазами.
Возьмите самые известные истории например из Одессы, далеко ходить не надо, например сексота СБУ-Стерненко, убийцы и крышевателя наркоторговли под крышей СБУ, или другого убийцы и наркоторговца с рейдером Сергея Ходияка, убившего в 2014 на Греческой из ружья трех человек и ранившего еще нескольких, чему есть видео доказательства и свидетельские показания, а в 2016 у него в доме который он арендовал, нашли наркоту и оружие и полицаи удовлетворились его пояснениями что это осталось якобы от предыдущих квартирантов (вопрос Вам на засыпку, как думаете, наказала полиция за это предыдущих квартирантов раз оно приняло на веру пояснение Ходияка ), или его многочисленные рейдерские захваты о которых знают и говорят в Одессе....и что и ничего, оба Сереги стал одним из самых влиятельных людей в Одессе, оба фактически неприкасаемы, все им сходит с рук, Одессу сейчас накрыла волна наркомании, вся Одесса превратилась в наркопритон, чуть отойди от центральных улиц и все стены домов с заборами исписаны адресами нарко сайтов и телеграмм каналов, мое мнение, такое невозможно без того, что бы полиция с СБУ не кашеварили наркоторговцев и по факту превратились сейчас в погонах обычных подельников всевозможных жуликов, бандитов, убийц.......полностью скомпрометировав при этом всех активистов и волонтеров, среди которых есть не мало порядочных и честных людей, но у нас сейчас если слышат, что активист, все считают, что это равно жулик-бандит.
Вот Вам для примера всего два наиболее известных и медийных персонажа в Одессе как по мне вполне себе сексотов СБУ (иначе они просто не могли бы безнаказанно творить все что хотят и оставаться на свободе), которым власть, СБУ с полицайками могут поручить такую работу/задание, а таких персонажей, у нас к сожалению найдется в каждом крупном городе, и их будет в каждом городе больше чем два, просто эти у нас более известные/медийные персонажи.
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