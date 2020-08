Додано: Вів 25 сер, 2020 01:24

Ну и ?В России газификация городов 70% и сел 60% и это в газовой сверх державеС водой тоже не все гладкоMore than ten million Russians lack access to quality drinking water. Sixty percent of the country’s population drinks water from contaminated wells, mostly in rural, backwater regions. As a New York Times report from Moscow a few years ago concluded, in Russia “the rich buy bottled water, and the rest boil, hold their noses and drink.”Канализация тоже тихий ужасКремль Наведи порядок у себя в стране а потом лезть к другим учить