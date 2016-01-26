Еще добавлю, он не сам поехал в это Богом забытый городок, а его послали по распределению после окончания универа, а иначе он должен был бы заплатить за все годы обучения огромные деньги, как если бы учился на коммерческой основе, вот тогда он получил бы свободные диплом и мог бы работать где хочет, а не отрабатывать куда пошлют, при этом его обманули, заслали в мухосранск и ни дали ничего из того что обещали, ни жилья, ни подъемных и сейчас не выполняют решение КС Украины, врут на счет обеспечения лекарствами, средствами защиты, не выплачивают обещанные 2 оклада ковидных. Эта страна основана на лжи, лжет постоянно, и продолжает лгать и обманывать, здесь нет ни надежды, ни просвета, ни закона, поэтому люди уезжают, даже правильней сказать бегут, кто куда может, и з/п не главное, а главное не стабильность, непредсказуемость, отсутствие законности и равенства всех перед законом, я тут разговаривал с выехавшими из украины, так спрашивал, если вам предложат такую же работу и зарплату вернетесь в Украину, говорят, нет, не вернемся, некоторые говорили только если им начнут платить в Украине раза в два больше чем они зарабатывают заграницей, тогда вернутся, спрашиваю почему, все говорили, что в Украине у них нет предсказуемости, стабильности, законности. Хотя если Ваши родичи тут при власти или силовики с активистами сексотами СБУ или полицаек то да, я поверю, что им тут хорошо и лучшего не надо.
Михалыч Ну и ? В России газификация городов 70% и сел 60% и это в газовой сверх державе С водой тоже не все гладко More than ten million Russians lack access to quality drinking water. Sixty percent of the country’s population drinks water from contaminated wells, mostly in rural, backwater regions. As a New York Times report from Moscow a few years ago concluded, in Russia “the rich buy bottled water, and the rest boil, hold their noses and drink.” https://www.theatlantic.com/sponsored/h ... clean/244/ Канализация тоже тихий ужас
Кремль Наведи порядок у себя в стране а потом лезть к другим учить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Михалыч Стало любопытно поискал чуток
31 мая в Одессе будут судить Сергея Ходияка за то, что не позволил пророссийским сепаратистам захватить город Одессу. Волонтёр Алина Подолянка призвала украинских патриотов прийти на судилище и поддержать героя.
«Сергей Ходияк — это человек, который 2 мая защищал нашу Одессу от сепаратистов и принимал активное участие в событиях на Греческой площади и Дерибасовской. И этого человека уже 2 года судят именно за это».
Ты Ходияку ещё спасибо должен говорить если б не он и ему подобные патриоты одесситы жить бы тебе сейчас в ОНР (если б ещё не замочили твои русские дружки). Езжай в ЛНР посмотри как там живут может и подменяешь мнение. Версия следствия не защиты Следствие считает, что Исайкул и Кузнецов не были случайными прохожими, на которых напал Стерненко (такой тезис время от времени озвучивали оппоненты активиста), а действительно ждали и согласованно напали на него. Стерненко, защищаясь, стал беспорядочно отбиваться от них ножом. Не ожидавшие столь активного сопротивления нападавшие бросились в бегство. Девушка Стерненко побежала за Исайкулом, Стерненко - за Кузнецовым. "Догнав Кузнецова, Стерненко, будучи возмущенным очередным нападением на себя, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по отношению к Кузнецову, вызванных его противоправными действиями, с целью мести последнему за это… действуя умышленно…, нанес (ножом) по меньшей мере три удара по туловищу последнего", - говорится во врученном Стерненко сообщении о подозрении. Один из этих ударов оказался для Кузнецова смертельным. Его тело вызванный Стерненко полицейский патруль нашел за 99 метров от места начала драки. Уже после убийства, утверждают следователи, Стерненко умышленно нанес себе два пореза руки - "с целью придания своим действиям вида пребывания в состоянии необходимой обороны". Кроме того, обвинение считает, что нож активиста относился к категории холодного оружия. Владение им без соответствующего разрешения может наказываться тюремным сроком до трех лет. https://www.bbc.com/russian/features-53141228
Обычная самозащита Два ватника против одного Стерненко
Не буду с Вами спорить, это бесполезно, а как на счет наркоторговли и редерства, за это им тоже медальки надо дать и да я думаю, что тут нет государства, а есть оккупационный режим, в том числе потому, что тут нет закона, если государство считает возможным через своих сексотов убивать тех, кто с их точки зрения представляет угрозу, если бы тут был закон, то их бы арестовали и судили, был бы прокурор и адвокат-состязательный процесс и судили как они пишут сепаратистов или еще кого, а не убивали неугодных через своих сексотов, навешав без суда на жертв ярлыки, а палачей сделав великими активистами/патриотами неприкасаемыми для закона, закон либо есть для всех, либо его нет для всех-но тогда нет и государства если оно не обладает монополией на силу.
Ukrainian написав:Михалыч Ну и ? В России газификация городов 70% и сел 60% и это в газовой сверх державе С водой тоже не все гладко More than ten million Russians lack access to quality drinking water. Sixty percent of the country’s population drinks water from contaminated wells, mostly in rural, backwater regions. As a New York Times report from Moscow a few years ago concluded, in Russia “the rich buy bottled water, and the rest boil, hold their noses and drink.” https://www.theatlantic.com/sponsored/h ... clean/244/ Канализация тоже тихий ужас
Кремль Наведи порядок у себя в стране а потом лезть к другим учить
Вы канадец, вам простительно, что вы не знаете реальной ситуации в Украине, в том числе и каналии в селах и небольших городках, но когда Президент страны как Порох ездил по стране и открывал чуть ли не туалеты и пиарится на этом, или как Зельц позорно пытался пиариться на подъеме несчастной лоханки Делфи в Одессе...это уже дно.
И да, возможно в Украине больше населения в процентах имеет доступ к каналии и газу, но это в первую очередь из за того, что у нас территория более компактная, плотность населения выше, в процентах больше населения живет в крупных городах.
P.S. вы так мне и не отписались, что это у Вас за родственники в Украине, что рассказывают Вам как тут заепись, жду подробностей с нетерпением.
Ukrainian написав:Это как? Идет парень с девушкой за угла выскакивают два тела с ножами что ему прикажете делать? Дать им себя на «перо» посадить (как у рос фильмах говорят)?
Сказочники, и поэтому Стерненко гнался за убитым сто метров и убил его когда тот убегал от него, а не наоборот Стененко с девушкой убегал от нападавшего, а его девушка гналась за другим и тоже чуть не убила как по мне, верить в такое, могут только люди без царя в голове
Ukrainian написав:По моих укр и рус родственниках: обычные люди не на гос должностях, не ленивые и от государства подачек не ждут.
Мне ещё одна поговорка запомнилась когда-то «причины своих неудач ищи в себе» может у вашего родственника так и получается.
Хотелось бы поподробней о Ваших родичах, я вот например тоже нормально живу и не особо жалуюсь, хотя меня тоже напрягает отсутствие тут законности, стабильности и предсказуемости, но я закрываю на это глаза пока мама тут живет, но при этом исхожу из того что тут нет государства, поэтому забочусь о себе сам, сам себя обеспечил достойной работой, живу в Одессе но работаю/зарабатываю заграницей, там же и откладываю на пенсию, плачу за мед услуги если приходится т.е. не рассчитываю на Украинское государство практически ни в чем исходя их того факта как я считаю, что тут нет государства. Мой брат это другое, он у меня считает что тут есть государство, и оно его постоянно кидает....т.е. получается по вашему, надо просто признать как я факт, что тут нет государства, а есть оккупационный режим и ни в чем не рассчитывать тогда на это государство/режим и все будет более менее нормально тогда у тебя.....или в чем тогда по Вашему проблема моего брата что он делает не так ведь в стране где есть государство, стабильность, предсказуемость, работают законы он должен быть в шоколаде и у него должно быть все ОК, думаю есди бы он работал врачом в Канаде то у него было бы все ОК, а не ж***, как в Украине.
P.S. у меня в Украине, самая дорогая вещь, что есть, это старый ноутбук с которого пишу этот пост, потому что я не верю, что тут у меня не отберут/не отожмут то что я заработал, я готов уйти с Украины реально хоть в трусах если меня ограбят или активисты СБУшные рейдернут и т.д., потеряю не много и даже не расстроюсь.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 сер, 2020 02:00, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Это как? Идет парень с девушкой за угла выскакивают два тела с ножами что ему прикажете делать? Дать им себя на «перо» посадить (как у рос фильмах говорят)?
Сказочники, и поэтому Стерненко гнался за убитым сто метров и убил его когда тот убегал от него, а не наоборот Стененко с девушкой убегал от нападавшего, а его девушка гналась за другим и тоже чуть не убила как по мне, верить в такое, могут только люди без царя в голове
Ага девушку с собой на «дело» специально взял и повёл «туда где знал что это будут ждать». Знаете в людях адреналин играет а потом злость. Один может был бы и доволен что нападавшие убежали и сам бы убежал; а другого может зло взять как за что почему из под угла да и ещё на мою девушку. Вот Стерненко оказался из вторых. Побольше бы в Одессе таких людей. И по меньше ватников.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Это как? Идет парень с девушкой за угла выскакивают два тела с ножами что ему прикажете делать? Дать им себя на «перо» посадить (как у рос фильмах говорят)?
Сказочники, и поэтому Стерненко гнался за убитым сто метров и убил его когда тот убегал от него, а не наоборот Стененко с девушкой убегал от нападавшего, а его девушка гналась за другим и тоже чуть не убила как по мне, верить в такое, могут только люди без царя в голове
Ага девушку с собой на «дело» специально взял и повёл «туда где знал что это будут ждать». Знаете в людях адреналин играет а потом злость. Один может был бы и доволен что нападавшие убежали и сам бы убежал; а другого может зло взять как за что почему из под угла да и ещё на мою девушку. Вот Стерненко оказался из вторых. Побольше бы в Одессе таких людей. И по меньше ватников.
Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако. Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей! Нет спасибо, больше нам не надо, забирайте тогда себе таких смелых "активистов", пусть у вас безнаказанно рейдерят и наркотой торгуют/крышуют, а так же ножиками махают если им Канадское государство позволит а у нас этого и без них сейчас на каждом углу.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 сер, 2020 02:14, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:Мой брат это другое, он у меня считает что тут есть государство, и оно его постоянно кидает....т.е. получается по вашему, надо просто признать как я факт, что тут нет государства, а есть оккупационный режим и ни в чем не рассчитывать тогда на это государство/режим и все будет более менее нормально тогда у тебя.....или в чем тогда по Вашему проблема моего брата что он делает не так ведь в стране где есть государство, стабильность, предсказуемость, работают законы он должен быть в шоколаде и у него должно быть все ОК
Это ему только в ЛНР там все работает и все в шоколаде, стабильность и предсказуемость. И режим там совсем не оккупационный. Отпишитесь потом пожалуйста как ему там.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД