Додано: Вів 25 сер, 2020 01:56

Ukrainian написав: По моих укр и рус родственниках: обычные люди не на гос должностях, не ленивые и от государства подачек не ждут.



Мне ещё одна поговорка запомнилась когда-то «причины своих неудач ищи в себе» может у вашего родственника так и получается. По моих укр и рус родственниках: обычные люди не на гос должностях, не ленивые и от государства подачек не ждут.Мне ещё одна поговорка запомнилась когда-то «причины своих неудач ищи в себе» может у вашего родственника так и получается.

Хотелось бы поподробней о Ваших родичах, я вот например тоже нормально живу и не особо жалуюсь, хотя меня тоже напрягает отсутствие тут законности, стабильности и предсказуемости, но я закрываю на это глаза пока мама тут живет, но при этом исхожу из того что тут нет государства, поэтому забочусь о себе сам, сам себя обеспечил достойной работой, живу в Одессе но работаю/зарабатываю заграницей, там же и откладываю на пенсию, плачу за мед услуги если приходится т.е. не рассчитываю на Украинское государство практически ни в чем исходя их того факта как я считаю, что тут нет государства.Мой брат это другое, он у меня считает что тут есть государство, и оно его постоянно кидает....т.е. получается по вашему, надо просто признать как я факт, что тут нет государства, а есть оккупационный режим и ни в чем не рассчитывать тогда на это государство/режим и все будет более менее нормально тогда у тебя.....или в чем тогда по Вашему проблема моего братачто он делает не такведь в стране где есть государство, стабильность, предсказуемость, работают законы он должен быть в шоколаде и у него должно быть все ОК, думаю есди бы он работал врачом в Канаде то у него было бы все ОК, а не ж***, как в Украине.P.S. у меня в Украине, самая дорогая вещь, что есть, это старый ноутбук с которого пишу этот пост, потому что я не верю, что тут у меня не отберут/не отожмут то что я заработал, я готов уйти с Украины реально хоть в трусах если меня ограбят или активисты СБУшные рейдернут и т.д., потеряю не много и даже не расстроюсь.