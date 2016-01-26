Додано: Вів 25 сер, 2020 02:22

Ukrainian написав: Это ему только в ЛНР там все работает и все в шоколаде, стабильность и предсказуемость. И режим там совсем не оккупационный.

Отпишитесь потом пожалуйста как ему там. Это ему только в ЛНР там все работает и все в шоколаде, стабильность и предсказуемость. И режим там совсем не оккупационный.Отпишитесь потом пожалуйста как ему там.

Зачем в ЛНРв Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***, Вы ведь не поехали в ЛНРи другие тоже смотрят на лучшее и стремятся к лучшему.У него бывшая подтвердила диплом врача в Польше и уехала с этим подтверждением в Германию, работает там, племянник отучился в Тернополе на врача, делал карьеру и в Свободе состоял, а как началась война, резко стал больным-невоеннообязанным, подтвердил диплом и уехал работать в Словакию, с работы некоторые так же уехали в ЕС, Израиль, РФ т.е. туда где они считают лучше чем в Украине, или по вашему он должен быть дурней от Вас и других и ехать в ЛНР где Украина с РФ устроили еще большую ж***.