Ukrainian написав:Это ему только в ЛНР там все работает и все в шоколаде, стабильность и предсказуемость. И режим там совсем не оккупационный. Отпишитесь потом пожалуйста как ему там.
Зачем в ЛНР в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***, Вы ведь не поехали в ЛНР и другие тоже смотрят на лучшее и стремятся к лучшему.
У него бывшая подтвердила диплом врача в Польше и уехала с этим подтверждением в Германию, работает там, племянник отучился в Тернополе на врача, делал карьеру и в Свободе состоял, а как началась война, резко стал больным-невоеннообязанным, подтвердил диплом и уехал работать в Словакию, с работы некоторые так же уехали в ЕС, Израиль, РФ т.е. туда где они считают лучше чем в Украине, или по вашему он должен быть дурней от Вас и других и ехать в ЛНР где Украина с РФ устроили еще большую ж***.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 сер, 2020 02:23, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако. Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей!
Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем. Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статье Вот Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы. https://www.bbc.com/russian/features-53141228
Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думает лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД