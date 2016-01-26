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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 02:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Ukrainian написав:Это ему только в ЛНР там все работает и все в шоколаде, стабильность и предсказуемость. И режим там совсем не оккупационный.
Отпишитесь потом пожалуйста как ему там.


Зачем в ЛНР :?: в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***, Вы ведь не поехали в ЛНР :? и другие тоже смотрят на лучшее и стремятся к лучшему.

У него бывшая подтвердила диплом врача в Польше и уехала с этим подтверждением в Германию, работает там, племянник отучился в Тернополе на врача, делал карьеру и в Свободе состоял, а как началась война, резко стал больным-невоеннообязанным, подтвердил диплом и уехал работать в Словакию, с работы некоторые так же уехали в ЕС, Израиль, РФ т.е. туда где они считают лучше чем в Украине, или по вашему он должен быть дурней от Вас и других и ехать в ЛНР где Украина с РФ устроили еще большую ж***.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 сер, 2020 02:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 02:23

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако.
Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей!

Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем.
Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статье
Вот
Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы.
https://www.bbc.com/russian/features-53141228

Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думает лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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