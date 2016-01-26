Ukrainian написав:Это ему только в ЛНР там все работает и все в шоколаде, стабильность и предсказуемость. И режим там совсем не оккупационный. Отпишитесь потом пожалуйста как ему там.
Зачем в ЛНР в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***, Вы ведь не поехали в ЛНР и другие тоже смотрят на лучшее и стремятся к лучшему.
У него бывшая подтвердила диплом врача в Польше и уехала с этим подтверждением в Германию, работает там, племянник отучился в Тернополе на врача, делал карьеру и в Свободе состоял, а как началась война, резко стал больным-невоеннообязанным, подтвердил диплом и уехал работать в Словакию, с работы некоторые так же уехали в ЕС, Израиль, РФ т.е. туда где они считают лучше чем в Украине, или по вашему он должен быть дурней от Вас и других и ехать в ЛНР где Украина с РФ устроили еще большую ж***.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 сер, 2020 02:23, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако. Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей!
Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем. Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статье Вот Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы. https://www.bbc.com/russian/features-53141228
Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думаете лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 25 сер, 2020 02:31, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Михалыч написав:Зачем в ЛНР в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***
Не устраивала Украина ж...у с 1991 года; Мирно жили (кто как мог/хотел) в 2014 году устроила. Дива дивные. По моему там местные ватники не без помощи «братской» страны бензоколонки свое счастья стоят с этого самого 2014. Приднестровье с Абхазией и преимущества дружбы с РФ так ничему и не научили.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Михалыч написав:Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако. Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей!
Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем. Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статье Вот Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы. https://www.bbc.com/russian/features-53141228
Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думает лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске?
Я считаю, 1. не было бы таких как Срененко, не было бы ЛНР, 2. не верю ни одному слову Стренеко, весной в своем интервью он утверждал, что у него нет охраны от СБУ, он с ними не сотрудничает, а тут недавно на суде прокуро огласил что к Стерненко была приставлена охрана СБУ и потом он в своих последующих интервью обвинял прокурора, что тот не имел права разглашать эту информацию и фактически раскрывать его как сексота СБУ......я конечно могу в интернете найти эти его интервью, но у нас в Одессе третий час ночи, а у Вас в Канаде, не знаю где вы там живете в Ванкувере или Галифаксе, но еще довольно рано, так что поищите если Вам интересно или мне не верите, если лень искать, пишите, я завтра Вам поищу.....и еще, Одесса, маленькая деревня, тут все знают, кто чем живет, и знают чем живет Стерненко в частности и те же активисты майдановцы открыто называют его барыгой крышевателем наркоторговцев.
Михалыч написав:Зачем в ЛНР в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***
Не устраивала Украина ж...у с 1991 года; Мирно жили (кто как мог/хотел) в 2014 году устроила. Дива дивные. По моему там местные ватники не без помощи «братской» страны бензоколонки свое счастья стоят с этого самого 2014. Приднестровье с Абхазией и преимущества дружбы с РФ так ничему и не научили.
Как это относится к моему брату я уже не раз писал, что он у меня еще активный патриот, даже был на майдане и не за Яныка стоял и не за деньги, зачем Вы его отправляете в ЛНР