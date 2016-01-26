Додано: Вів 25 сер, 2020 02:34

Ukrainian написав: Михалыч написав: Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако.

Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей! Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако.Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей!

Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем.

Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статье

Вот

Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы.

https://www.bbc.com/russian/features-53141228



Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думает лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске? Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем.Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статьеВотВо-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы.Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думает лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске?

Я считаю,1. не было бы таких как Срененко, не было бы ЛНР,2. не верю ни одному слову Стренеко, весной в своем интервью он утверждал, что у него нет охраны от СБУ, он с ними не сотрудничает, а тут недавно на суде прокуро огласил что к Стерненко была приставлена охрана СБУ и потом он в своих последующих интервью обвинял прокурора, что тот не имел права разглашать эту информацию и фактически раскрывать его как сексота СБУ......я конечно могу в интернете найти эти его интервью, но у нас в Одессе третий час ночи, а у Вас в Канаде, не знаю где вы там живете в Ванкувере или Галифаксе, но еще довольно рано, так что поищите если Вам интересно или мне не верите, если лень искать, пишите, я завтра Вам поищу.....и еще, Одесса, маленькая деревня, тут все знают, кто чем живет, и знают чем живет Стерненко в частности и те же активисты майдановцы открыто называют его барыгой крышевателем наркоторговцев.В общем пишите, завтра отпишусь, а пока я спать.