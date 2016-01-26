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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Сер 26 сер, 2020 23:30
Михалыч написав: Ukrainian написав:
А тим кому не подобається менталітет деяких українців (пережитки совка, вплив «брата» мабуть причини тому), є інші країни на вибір де совка не було і сусідні країни адекватні.
Спорное утверждение, Украина большая, не любители ваты могут жить в Галичине, достаточно внутренней миграции, думаю там совка поменьше даже чем в вашей Канаде.
На західній Україні совкове минуле теж залишило свій відбиток на ментальності населення, хоч і до меншого ступеню порівняно з рештою території де влада Рад була тривалішою. Комісари свою справу знали.
Українці які народились за кордоном зовсі інші українці на них немає відбитку совка та впливу «старшого брата», дуже приємні люди в переважній більшості.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Чет 27 сер, 2020 01:49
Ukrainian написав: Михалыч написав: Ukrainian написав:
А тим кому не подобається менталітет деяких українців (пережитки совка, вплив «брата» мабуть причини тому), є інші країни на вибір де совка не було і сусідні країни адекватні.
Спорное утверждение, Украина большая, не любители ваты могут жить в Галичине, достаточно внутренней миграции, думаю там совка поменьше даже чем в вашей Канаде.
На західній Україні совкове минуле теж залишило свій відбиток на ментальності населення, хоч і до меншого ступеню порівняно з рештою території де влада Рад була тривалішою. Комісари свою справу знали.
Українці які народились за кордоном зовсі інші українці на них немає відбитку совка та впливу «старшого брата», дуже приємні люди в переважній більшості.
1. Нет, Вы лично неприятный человек если поддерживаете и оправдываете убийц, из нашего общения, хоть Вы так прямо и не писали, но я так понимаю вы оправдываете убийства неправильных с Вашей точки зрения украинцев/жителей Украины если нет законных способов их выселить с территории Украины, если Вы оправдываете современные убийства политически с Вашей точки зрения неправильных украинцев, то думаю и убийства на территории Украины поляков/волынская резня, евреев, цыган и т.д. во время второй мировой, для Вас так же вполне приемлемый и патриотичный акт, хотя ДА по сравнению с реальными убийцами бегающими у нас по улицам, Вы кажетесь мне просто еще слабым в умственном развитие идеалистом школьником задротом с Канады,
2. Изучите условия и знайте правила жизни в стране о которой пишите. На Галичину наложил гораздо больший отпечаток Польское прошлое, а не советское. С одной стороны они ищут себе пана, сейчас нашли в лице США, а с другой стороны Вы своими тут не станете для Галичан, от слова никогда, в силу того факта, что Вы не родились на Галичине, в лицо так как Вас будут считать чужаком, они такое не скажут, даже Ваши родственники, для этого возможно надо как мы жить с ними бок о бок годами, что бы они сказали, что реально думают, а чужие Галичане Вам такое не скажут, но всегда будут о этом думать. Я тут на этой ветке раньше писал историю своей семьи, могу напомнить, почитайте В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
и когда Вы топите за Галичину, вы просто не понимает, о чем пишите, между туризмом и ПМЖ в Галичину есть огромная разница, это как в том анекдотеЖил был мужик, а после смерти за хорошее и праведное поведение попал в рай. Душа мужика была рада, наслаждалась пением райских птиц, чистой водой и соседством с Богом. Но однажды душе стало немного скучно, и мужик пошел к Богу:
— Господи! Всё прекрасно в раю, но только стало как-то скучно. Что делать?
На что Господь ответил:
— Могу устроить экскурсию в ад, для развлечения. Хочешь?
— Ну, давай попробуем.
И отправилась душа в ад. Там её встретили красивые женщины, которые были готовы удовлетворить любую прихоть, котлы алкоголя, который можно было выпить, теплый климат и дружелюбный персонал. В общем, спустя две недели адского отпуска, душа мужика вернулась к Богу и сказала:
— Всё, я понял! Не хочу скучать в раю, переезжаю на ПМЖ в ад! Там веселее.
Сказано, сделано. Да только как переступила душа порог ада с чемоданами, так её схватили и в на ближайшую сковородку и кинули. Мужик в возмущении, что за дела! А черт, подливая между делом масла и подпихивая вилами и говорит:
— Не стоит, батенька, путать туризм с эмиграцией.
3. Это комплекс, у Галичан как по мне отпечаток не от "старшего брата" из Москвы как скорей всего Вы думаете, а еще из Польши, как результат пацификации, так они относились и к Польше и полякам и который вылилась в ментальный комплекс неполноценности, который они теперь отыгрывают на всей остальной современной Украине проводя уже пацификацию по украински, вот ровно то что делали с ними поляки, они сейчас делают со всей остальной территорией Украиной, что в свою очередь привело у части населения-русскоязычного, к другому комплексу неполноценности и они пытаются доказать уже Галичанам, что они еще большие "патриоты" Украины, чем Галичане, где Галичанин еще подумает, вот эти русскоязычные, они реально идут, жгут и убивают, тех кто с их точки зрения недостаточно патриотичен, вот такие убийцы у нас разгуливают по улицам, да по сравнению с ними Вы может и приятный человек, потому как дальше марания клавы Вы не заходите.....но если Вы не патологический маньяк-убийца, то поищите где скрыты Ваши демоны, в чем источник Вашего комплекса, что Вы оправдываете внесудебные убийства, а потом ответьте сами себе честно, приятный Вы человек или нет......хотя если подумать, Гитлер и палачи его окружения, считали себя приятными людьми с их точки зрения, но с общечеловеческой точки зрения они мягко говоря неприятные люди были.
Все, чет я разошелся, иду спать, завтра перечитаю, что я сейчас наваял, думаю разберетесь.
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