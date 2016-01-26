странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
|
|
|
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:18
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:53
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34
Не дождетесь. Правящие круги РФ усвоили урок - больше никаких НР. Просто дорога -это жизнь. Как минимум на десятилетия. А политика - проходяще. особенно в нынешнем мире, который здорово изменился всего за полгода.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:07
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе
заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:16
Разваленные заводы страны!!! Липецкий Тракторный завод! Видео снято 30.03.2017г.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04
Чиновники в Вологодской области провели торжественное открытие скамейки, поставленной напротив администрации села Сямжа. Ее местным жителям подарил меценат.
При этом из ее открытия сделали настоящий праздник с участием главы района, передает Telegram-канал Mash. Событие организовали по высшему разряду. Чиновники принесли разноцветные шарики, играла веселая музыка, пришел даже человек в костюме медведя.
Между тем известно, что местные власти присвоили подаренной скамейке статус арт-объекта.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
|