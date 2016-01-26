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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:18

  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:53

  sequence написав:
  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж

Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07

  Волгарь написав:..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР??? :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР??? :twisted:

Не дождетесь. Правящие круги РФ усвоили урок - больше никаких НР. Просто дорога -это жизнь. Как минимум на десятилетия. А политика - проходяще. особенно в нынешнем мире, который здорово изменился всего за полгода.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:07

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж

Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе
заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:16

Разваленные заводы страны!!! Липецкий Тракторный завод! Видео снято 30.03.2017г.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:04

Чиновники в Вологодской области провели торжественное открытие скамейки, поставленной напротив администрации села Сямжа. Ее местным жителям подарил меценат.

При этом из ее открытия сделали настоящий праздник с участием главы района, передает Telegram-канал Mash. Событие организовали по высшему разряду. Чиновники принесли разноцветные шарики, играла веселая музыка, пришел даже человек в костюме медведя.

Между тем известно, что местные власти присвоили подаренной скамейке статус арт-объекта.
https://www.mk.ru/social/2020/08/29/ros ... meyku.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 06:07

  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

Вот что думают крымчане о новой дороге

1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.
Если честно Тавриде до автобанов Китая, Франции или США очень далеко.
Да, ещё не мало важный момент, видимо разрешённая максимальная скорость на Тавриде будет 90 км/час! И много камер. Действительно «очень удобно».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:11

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

Вот что думают крымчане о новой дороге

1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.
Если честно Тавриде до автобанов Китая, Франции или США очень далеко.
Да, ещё не мало важный момент, видимо разрешённая максимальная скорость на Тавриде будет 90 км/час! И много камер. Действительно «очень удобно».


Это хорошо, а про мост Кличко не хочешь написать какая там стоимость и сравнить с стоимостью китайских мостов? :idea:
Или у тебя душа за Россию болит? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:28

Lion+
Тему гілки прочитай.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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