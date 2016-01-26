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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:38
Ukrainian написав:
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.
А у нас мостик на Шулявці 158м вже обійшовся в 40млн.долл., і розв`язка ще не готова.
І при цьому кличкоботи вищать - Кличко лучшій мер.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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