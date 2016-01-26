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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:38

  Ukrainian написав:
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.

А у нас мостик на Шулявці 158м вже обійшовся в 40млн.долл., і розв`язка ще не готова.
І при цьому кличкоботи вищать - Кличко лучшій мер.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:53

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.

А у нас мостик на Шулявці 158м вже обійшовся в 40млн.долл., і розв`язка ще не готова.
І при цьому кличкоботи вищать - Кличко лучшій мер.

Он об этом молчит.
Ему важней, что в России происходит :лол:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:53

  Ukrainian написав:Lion+
Тему гілки прочитай.

Так ты везде про Россию лепишь.
Ты где живешь?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:44

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:Lion+
Тему гілки прочитай.

Так ты везде про Россию лепишь.
Ты где живешь?

Утром мажу бутерброд
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна
- Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
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