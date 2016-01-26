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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:38
Ukrainian написав:
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.
А у нас мостик на Шулявці 158м вже обійшовся в 40млн.долл., і розв`язка ще не готова.
І при цьому кличкоботи вищать - Кличко лучшій мер.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:53
unicdima написав: Ukrainian написав:
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.
А у нас мостик на Шулявці 158м вже обійшовся в 40млн.долл., і розв`язка ще не готова.
І при цьому кличкоботи вищать - Кличко лучшій мер.
Он об этом молчит.
Ему важней, что в России происходит :лол:
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:53
Ukrainian написав:Lion+
Тему гілки прочитай.
Так ты везде про Россию лепишь.
Ты где живешь?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:44
Lion+ написав: Ukrainian написав:Lion+
Тему гілки прочитай.
Так ты везде про Россию лепишь.
Ты где живешь?
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