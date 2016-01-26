Волгарь написав:.. Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР???
Не дождетесь. Правящие круги РФ усвоили урок - больше никаких НР. Просто дорога -это жизнь. Как минимум на десятилетия. А политика - проходяще. особенно в нынешнем мире, который здорово изменился всего за полгода.
Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Чиновники в Вологодской области провели торжественное открытие скамейки, поставленной напротив администрации села Сямжа. Ее местным жителям подарил меценат.
При этом из ее открытия сделали настоящий праздник с участием главы района, передает Telegram-канал Mash. Событие организовали по высшему разряду. Чиновники принесли разноцветные шарики, играла веселая музыка, пришел даже человек в костюме медведя.
Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
Вот что думают крымчане о новой дороге
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США. Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн. Если честно Тавриде до автобанов Китая, Франции или США очень далеко. Да, ещё не мало важный момент, видимо разрешённая максимальная скорость на Тавриде будет 90 км/час! И много камер. Действительно «очень удобно».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Согласно апрельскому прогнозу МВФ, по итогам 2020 года ВВП России по паритету покупательной способности в международных долларах составит $4,176 трлн, а Германии — $4,16 трлн. Россия обойдет Германию, чья экономика сильнее пострадала от COVID-19 в связи с большей значимостью сектора услуг и потребления.