|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:02
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года упала в 19,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,46 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", упала в 25,4 раза, до 32,919 миллиарда рублей. Выручка от продаж составила 2,903 триллиона рублей, снизившись на 28,8% в годовом выражении.
Чистый долг "Газпрома" за первое полугодие 2020 года вырос на 16% и по состоянию на 30 июня составил 3,68 триллиона рублей, сообщила компания.
"Чистая сумма долга… увеличилась на 516 317 миллиона рублей, или на 16%, с 3 167 847 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3 684 164 миллиона рублей по состоянию на 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара и евро к рублю.
Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов. (ПРАЙМ)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8929
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:04
Долги перед банками «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая является крупнейшим оборонным холдингом России и производителем невостребованных гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), составляют около 530 миллиардов рублей. Такую цифру в интервью РБК назвал индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.
По его словам, речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения государственных задач. Компании из бюджета выделят более 250 миллиардов рублей, которые пойдут на погашение задолженности перед банками. Долги еще на 150 миллиардов реструктурируют.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей. Тогда Борисов отмечал, что закредитованность является проблемой не только «Объединенной авиастроительной корпорации», но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Мировая авиаотрасль в 2020 году столкнулась с кризисом из-за падения спроса на перелеты на фоне пандемии коронавируса. Однако спроса на SSJ-100 не было и до начала эпидемии. В текущем году у производителя не оказалось ни одного заказа на самолеты. В августе стало известно, что партию из 30 самолетов поставят авиакомпании Red Wings, подконтрольной «Ростеху». (Lenta.ru)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8929
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|