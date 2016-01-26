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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:02

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года упала в 19,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,46 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", упала в 25,4 раза, до 32,919 миллиарда рублей. Выручка от продаж составила 2,903 триллиона рублей, снизившись на 28,8% в годовом выражении.

Чистый долг "Газпрома" за первое полугодие 2020 года вырос на 16% и по состоянию на 30 июня составил 3,68 триллиона рублей, сообщила компания.

"Чистая сумма долга… увеличилась на 516 317 миллиона рублей, или на 16%, с 3 167 847 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3 684 164 миллиона рублей по состоянию на 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара и евро к рублю.

Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов. (ПРАЙМ)
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:04

Долги перед банками «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая является крупнейшим оборонным холдингом России и производителем невостребованных гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), составляют около 530 миллиардов рублей. Такую цифру в интервью РБК назвал индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

По его словам, речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения государственных задач. Компании из бюджета выделят более 250 миллиардов рублей, которые пойдут на погашение задолженности перед банками. Долги еще на 150 миллиардов реструктурируют.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей. Тогда Борисов отмечал, что закредитованность является проблемой не только «Объединенной авиастроительной корпорации», но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Мировая авиаотрасль в 2020 году столкнулась с кризисом из-за падения спроса на перелеты на фоне пандемии коронавируса. Однако спроса на SSJ-100 не было и до начала эпидемии. В текущем году у производителя не оказалось ни одного заказа на самолеты. В августе стало известно, что партию из 30 самолетов поставят авиакомпании Red Wings, подконтрольной «Ростеху». (Lenta.ru)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:35

  unicdima написав:
  Волгарь написав:По итогам 2020-го РФ, видимо, станет 5-ой экономикой мира по ППС.

ППС это фуфло для лохов, согласно ему нищие кубинцы гораздо богаче украинцев.

Дело за малым - объяснить это МВФ и Всемирному банку. Идиоты, засевшие там, старательно вычисляют этот показатель ежегодно для каждой страны, бесполезно тратя на столько сил и времени, даже не подозревая о том, какие спецы (всем и все уже доказавшие), прописались на этом форуме!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:44

  Волгарь написав:..даже не подозревая о том, какие спецы (всем и все уже доказавшие), прописались на этом форуме!

странно, как это вы еще не похвастались, что у вас рекорд по ЗВР? :)
видимо, из-за переоценки по золоту и евро (т.е. из-за слабого бакса)
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