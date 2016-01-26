Додано: Вів 01 вер, 2020 01:02

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года упала в 19,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,46 миллиарда рублей, следует из отчета компании.



Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", упала в 25,4 раза, до 32,919 миллиарда рублей. Выручка от продаж составила 2,903 триллиона рублей, снизившись на 28,8% в годовом выражении.



Чистый долг "Газпрома" за первое полугодие 2020 года вырос на 16% и по состоянию на 30 июня составил 3,68 триллиона рублей, сообщила компания.



"Чистая сумма долга… увеличилась на 516 317 миллиона рублей, или на 16%, с 3 167 847 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3 684 164 миллиона рублей по состоянию на 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении.



Как отмечает компания, данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара и евро к рублю.



Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов. (ПРАЙМ)

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