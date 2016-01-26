Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года упала в 19,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,46 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", упала в 25,4 раза, до 32,919 миллиарда рублей. Выручка от продаж составила 2,903 триллиона рублей, снизившись на 28,8% в годовом выражении.
Чистый долг "Газпрома" за первое полугодие 2020 года вырос на 16% и по состоянию на 30 июня составил 3,68 триллиона рублей, сообщила компания.
"Чистая сумма долга… увеличилась на 516 317 миллиона рублей, или на 16%, с 3 167 847 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3 684 164 миллиона рублей по состоянию на 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара и евро к рублю.
Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов. (ПРАЙМ)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Долги перед банками «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая является крупнейшим оборонным холдингом России и производителем невостребованных гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), составляют около 530 миллиардов рублей. Такую цифру в интервью РБК назвал индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.
По его словам, речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения государственных задач. Компании из бюджета выделят более 250 миллиардов рублей, которые пойдут на погашение задолженности перед банками. Долги еще на 150 миллиардов реструктурируют.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей. Тогда Борисов отмечал, что закредитованность является проблемой не только «Объединенной авиастроительной корпорации», но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Мировая авиаотрасль в 2020 году столкнулась с кризисом из-за падения спроса на перелеты на фоне пандемии коронавируса. Однако спроса на SSJ-100 не было и до начала эпидемии. В текущем году у производителя не оказалось ни одного заказа на самолеты. В августе стало известно, что партию из 30 самолетов поставят авиакомпании Red Wings, подконтрольной «Ростеху». (Lenta.ru)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:По итогам 2020-го РФ, видимо, станет 5-ой экономикой мира по ППС.
ППС это фуфло для лохов, согласно ему нищие кубинцы гораздо богаче украинцев.
Дело за малым - объяснить это МВФ и Всемирному банку. Идиоты, засевшие там, старательно вычисляют этот показатель ежегодно для каждой страны, бесполезно тратя на столько сил и времени, даже не подозревая о том, какие спецы (всем и все уже доказавшие), прописались на этом форуме!
Волгарь написав:..даже не подозревая о том, какие спецы (всем и все уже доказавшие), прописались на этом форуме!
странно, как это вы еще не похвастались, что у вас рекорд по ЗВР? видимо, из-за переоценки по золоту и евро (т.е. из-за слабого бакса)
Понятно,что самое чистое чувство радости от того, что у соседа корова сдохла и есть лучший подарок настоящему украинскому патриоту,но ведь нужно иногда и в зеркало смотреть и рассказывать о том, что достигла Украина за 29 лет незалежности
Волгарь написав:..даже не подозревая о том, какие спецы (всем и все уже доказавшие), прописались на этом форуме!
странно, как это вы еще не похвастались, что у вас рекорд по ЗВР? видимо, из-за переоценки по золоту и евро (т.е. из-за слабого бакса)
Понятно,что самое чистое чувство радости от того, что у соседа корова сдохла и есть лучший подарок настоящему украинскому патриоту,но ведь нужно иногда и в зеркало смотреть и рассказывать о том, что достигла Украина за 29 лет незалежности
Я писал об этом в другой теме. ЗВР РФ действительно 2 недели назад превзошли 600 млрд. долларов (абсолютный рекорд после 598 млрд. в августе 2008-го) опустившись на 27/8 до 591,8 млрд. И в основном этом связано с переоценкой золота - 2300 т ЗР (стабильны последние полгода) теперь стоят сейчас почти 145 млрд. долларов на примерно 210 млрд. существующих физически рублей (наличных и безналичных в эквиваленте). Если же брать наличные (170 млрд. долларов в эквиваленте), то золотое обеспечение рубля достигло 85 копеек (в июля 1914-го 1,5 млрд. кредиток обеспечивались примерно 1 млрд. ЗР Российской империи -67 копеек). Беда в том, что рублю это слабо помогает - ЦБ снизил свои ежедневные продажи до 40+ млн. долларов в день, и, по сути, курс отправлен в свободное плавание, которое из-за совершенно идиотского покушения на Навального попало в зону турбулентности.
shapo написав:Понятно,что самое чистое чувство радости от того, что у соседа корова сдохла и есть лучший подарок настоящему украинскому патриоту,но ведь нужно иногда и в зеркало смотреть и рассказывать о том, что достигла Украина за 29 лет незалежности
Я писал об этом в другой теме. ЗВР РФ действительно 2 недели назад превзошли 600 млрд. долларов (абсолютный рекорд после 598 млрд. в августе 2008-го) опустившись на 27/8 до 591,8 млрд. И в основном этом связано с переоценкой золота - 2300 т ЗР (стабильны последние полгода) теперь стоят сейчас почти 145 млрд. долларов на примерно 210 млрд. существующих физически рублей (наличных и безналичных в эквиваленте). Если же брать наличные (170 млрд. долларов в эквиваленте), то золотое обеспечение рубля достигло 85 копеек (в июля 1914-го 1,5 млрд. кредиток обеспечивались примерно 1 млрд. ЗР Российской империи -67 копеек). Беда в том, что рублю это слабо помогает - ЦБ снизил свои ежедневные продажи до 40+ млн. долларов в день, и, по сути, курс отправлен в свободное плавание, которое из-за совершенно идиотского покушения на Навального попало в зону турбулентности.
Ничего страшного. Продажная европа для России не угроза, а после того как в ближайшее время бацька ляжет под Путина экономика России получит новый толчок за счет белорусских активов
shapo написав:экономика России получит новый толчок за счет белорусских активов
Підсрачник отримає, за Навального, і білоруську гирю на шию.
Так чё Лепэн, когда, наконец, Россия развалится на запчасти и наши сапоги будут топтать Краснодарскую землю Украины? Надо вообще что-то с санкциями делать, бо чем их (санкций) больше, тем больше у москалей золота и валюты. Колы СВИФТ нарэшти видключымо?
shapo написав:Понятно,что самое чистое чувство радости от того, что у соседа корова сдохла и есть лучший подарок настоящему украинскому патриоту,но ведь нужно иногда и в зеркало смотреть и рассказывать о том, что достигла Украина за 29 лет незалежности
Я писал об этом в другой теме. ЗВР РФ действительно 2 недели назад превзошли 600 млрд. долларов (абсолютный рекорд после 598 млрд. в августе 2008-го) опустившись на 27/8 до 591,8 млрд. И в основном этом связано с переоценкой золота - 2300 т ЗР (стабильны последние полгода) теперь стоят сейчас почти 145 млрд. долларов на примерно 210 млрд. существующих физически рублей (наличных и безналичных в эквиваленте). Если же брать наличные (170 млрд. долларов в эквиваленте), то золотое обеспечение рубля достигло 85 копеек (в июля 1914-го 1,5 млрд. кредиток обеспечивались примерно 1 млрд. ЗР Российской империи -67 копеек). Беда в том, что рублю это слабо помогает - ЦБ снизил свои ежедневные продажи до 40+ млн. долларов в день, и, по сути, курс отправлен в свободное плавание, которое из-за совершенно идиотского покушения на Навального попало в зону турбулентности.
Ничего страшного. Продажная европа для России не угроза, а после того как в ближайшее время бацька ляжет под Путина экономика России получит новый толчок за счет белорусских активов
Маловероятно, что это произойдет, но даже если случится GDP PPP млн. долларов Belarus 2019 188,800.28 Russian Federation 2019 4,281,807.13 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD Вся белорусская экономика - это 4,4% от российской. да и белоруссы будут активно против такого присоединения.