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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:38

  unicdima написав:
  Волгарь написав:По итогам 2020-го РФ, видимо, станет 5-ой экономикой мира по ППС.

ППС это фуфло для лохов, согласно ему нищие кубинцы гораздо богаче украинцев.


А вы считаете что нищие украинцы живут намного лучше кубинцев?

Да, социалистическая Куба не самое лучшее государство в мире.
Но..
Но на Кубе одна из лучших бесплатных систем здравоохранения в мире. Повторю абсолютно бесплатных. И даже получше чем во многих развитых странах мира.Кстати в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире

На Кубе очень высокий уровень системы образования, тоже бесплатной. Скопированной почти полностью с системы образования СССР.

С безопасностью жизни и уровнем преступности, на Кубе тоже всё намного лучше чем в украинском государстве.

И это при жесточайших санкциях длиной в полстолетия.

Каждый сам выбирает что ему важнее - возможность купить соевый бургер в дешевой забегаловке под американским брендом, или отличная система здравоохранения.
По мне так второе важнее для понимания качества жизни.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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