А вы считаете что нищие украинцы живут намного лучше кубинцев?
Да, социалистическая Куба не самое лучшее государство в мире.
Но..
Но на Кубе одна из лучших бесплатных систем здравоохранения в мире. Повторю абсолютно бесплатных. И даже получше чем во многих развитых странах мира.Кстати в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире
На Кубе очень высокий уровень системы образования, тоже бесплатной. Скопированной почти полностью с системы образования СССР.
С безопасностью жизни и уровнем преступности, на Кубе тоже всё намного лучше чем в украинском государстве.
И это при жесточайших санкциях длиной в полстолетия.
Каждый сам выбирает что ему важнее - возможность купить соевый бургер в дешевой забегаловке под американским брендом, или отличная система здравоохранения.
По мне так второе важнее для понимания качества жизни.