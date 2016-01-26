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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:38

  unicdima написав:
  Волгарь написав:По итогам 2020-го РФ, видимо, станет 5-ой экономикой мира по ППС.

ППС это фуфло для лохов, согласно ему нищие кубинцы гораздо богаче украинцев.


А вы считаете что нищие украинцы живут намного лучше кубинцев?

Да, социалистическая Куба не самое лучшее государство в мире.
Но..
Но на Кубе одна из лучших бесплатных систем здравоохранения в мире. Повторю абсолютно бесплатных. И даже получше чем во многих развитых странах мира.Кстати в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире

На Кубе очень высокий уровень системы образования, тоже бесплатной. Скопированной почти полностью с системы образования СССР.

С безопасностью жизни и уровнем преступности, на Кубе тоже всё намного лучше чем в украинском государстве.

И это при жесточайших санкциях длиной в полстолетия.

Каждый сам выбирает что ему важнее - возможность купить соевый бургер в дешевой забегаловке под американским брендом, или отличная система здравоохранения.
По мне так второе важнее для понимания качества жизни.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:26

  Shram написав:
  unicdima написав:
  Волгарь написав:По итогам 2020-го РФ, видимо, станет 5-ой экономикой мира по ППС.

ППС это фуфло для лохов, согласно ему нищие кубинцы гораздо богаче украинцев.


А вы считаете что нищие украинцы живут намного лучше кубинцев?

Да, социалистическая Куба не самое лучшее государство в мире.
Но..
Но на Кубе одна из лучших бесплатных систем здравоохранения в мире. Повторю абсолютно бесплатных. И даже получше чем во многих развитых странах мира.Кстати в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире

На Кубе очень высокий уровень системы образования, тоже бесплатной. Скопированной почти полностью с системы образования СССР.

С безопасностью жизни и уровнем преступности, на Кубе тоже всё намного лучше чем в украинском государстве.

И это при жесточайших санкциях длиной в полстолетия.

Каждый сам выбирает что ему важнее - возможность купить соевый бургер в дешевой забегаловке под американским брендом, или отличная система здравоохранения.
По мне так второе важнее для понимания качества жизни.

Не самый удачный аргумент именно про ППС. Между тем, аргументация здесь предельно проста - РФ сохраняет стратегический паритет с США (а по многим позициям новейших вооружений и превосходит их) именно благодаря тому, что РЕАЛЬНЫЕ (по ППС) затраты на оборону в долларах почти в 2,5 раза больше НОМИНАЛЬНЫХ, что с учетом на порядок меньших затрат НА СОДЕРЖАНИЕ ВС позволяет проводить НИОКР и закупать новое вооружение почти в таких же объемах.
Волгарь
 
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