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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:38
unicdima написав: Волгарь написав:
По итогам 2020-го РФ, видимо, станет 5-ой экономикой мира по ППС.
ППС это фуфло для лохов, согласно ему нищие кубинцы гораздо богаче украинцев.
А вы считаете что нищие украинцы живут намного лучше кубинцев?
Да, социалистическая Куба не самое лучшее государство в мире.
Но..
Но на Кубе одна из лучших бесплатных систем здравоохранения в мире. Повторю абсолютно бесплатных. И даже получше чем во многих развитых странах мира.Кстати в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире
На Кубе очень высокий уровень системы образования, тоже бесплатной. Скопированной почти полностью с системы образования СССР.
С безопасностью жизни и уровнем преступности, на Кубе тоже всё намного лучше чем в украинском государстве.
И это при жесточайших санкциях длиной в полстолетия.
Каждый сам выбирает что ему важнее - возможность купить соевый бургер в дешевой забегаловке под американским брендом, или отличная система здравоохранения.
По мне так второе важнее для понимания качества жизни.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:26
Shram написав: unicdima написав: Волгарь написав:
По итогам 2020-го РФ, видимо, станет 5-ой экономикой мира по ППС.
ППС это фуфло для лохов, согласно ему нищие кубинцы гораздо богаче украинцев.
А вы считаете что нищие украинцы живут намного лучше кубинцев?
Да, социалистическая Куба не самое лучшее государство в мире.
Но..
Но на Кубе одна из лучших бесплатных систем здравоохранения в мире. Повторю абсолютно бесплатных. И даже получше чем во многих развитых странах мира.Кстати в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире
На Кубе очень высокий уровень системы образования, тоже бесплатной. Скопированной почти полностью с системы образования СССР.
С безопасностью жизни и уровнем преступности, на Кубе тоже всё намного лучше чем в украинском государстве.
И это при жесточайших санкциях длиной в полстолетия.
Каждый сам выбирает что ему важнее - возможность купить соевый бургер в дешевой забегаловке под американским брендом, или отличная система здравоохранения.
По мне так второе важнее для понимания качества жизни.
Не самый удачный аргумент именно про ППС. Между тем, аргументация здесь предельно проста - РФ сохраняет стратегический паритет с США (а по многим позициям новейших вооружений и превосходит их) именно благодаря тому, что РЕАЛЬНЫЕ (по ППС) затраты на оборону в долларах почти в 2,5 раза больше НОМИНАЛЬНЫХ, что с учетом на порядок меньших затрат НА СОДЕРЖАНИЕ ВС позволяет проводить НИОКР и закупать новое вооружение почти в таких же объемах.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 20:41
Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не виключає введення санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» як проекту, що підриває суверенітет України. Особливо санкції актуальні в світлі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила в інтерв’ю Reuters. На відміну від канцлера Ангели Меркель, яка навідріз відмовляється визнавати політичне підґрунтя газопроводу, міністр оборони сказала, що «Північний потік – 2» – не самий її улюблений проект. «Для мене завжди було очевидно, що тут потрібно враховувати обґрунтовані інтереси в галузі безпеки країн Центральної Європи і України», – зазначила Крамп-Карренбауер, яка також є головою партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Міністр додала, що подальші кроки Німеччини будуть залежати від Москви, а застосування хімічної зброї при отруєнні Навального ставить Кремль перед «дуже серйозними питаннями».
Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Москва повинна почати розслідування отруєння Навального, щоб Берліну не довелося змінювати позицію по «Північному потоку-2».
До речі багато аналітиків вважають Аннегрет Крамп-Карренбауер фавориткою Меркель і потенційним наступним канцлером
Аннегрет Крамп-Карренбауэр прочат пост канцлера или президента ФРГ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:04
Волгарь написав:
Не самый удачный аргумент именно про ППС. Между тем, аргументация здесь предельно проста - РФ сохраняет стратегический паритет с США (а по многим позициям новейших вооружений и превосходит их) именно благодаря тому, что РЕАЛЬНЫЕ (по ППС) затраты на оборону в долларах почти в 2,5 раза больше НОМИНАЛЬНЫХ, что с учетом на порядок меньших затрат НА СОДЕРЖАНИЕ ВС позволяет проводить НИОКР и закупать новое вооружение почти в таких же объемах.
По каким вооружениям Россия превосходит США?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:42
unicdima написав: Волгарь написав:
Не самый удачный аргумент именно про ППС. Между тем, аргументация здесь предельно проста - РФ сохраняет стратегический паритет с США (а по многим позициям новейших вооружений и превосходит их) именно благодаря тому, что РЕАЛЬНЫЕ (по ППС) затраты на оборону в долларах почти в 2,5 раза больше НОМИНАЛЬНЫХ, что с учетом на порядок меньших затрат НА СОДЕРЖАНИЕ ВС позволяет проводить НИОКР и закупать новое вооружение почти в таких же объемах.
По каким вооружениям Россия превосходит США?
По тих що в мультиках показували, гіперзвук.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 07 вер, 2020 03:20
Шо там по ППС?
Країна злиднів. Сирії і Венесуелі вони допомагають.
Амбициозный план российских властей по двукратному снижению уровня бедности к 2024 году провалился.
Армия бедных в стране снова растет впервые с 2016 года и к концу декабря за гранью прожиточного минимума окажутся 13,3% населения, или практически каждый седьмой.
Такую оценку правительство закладывает в проект плана достижения национальных целей развития на ближайшую 10-летку.
План национальных проектов, утвержденный в 2018 году, требовал снизить уровень бедности в этом году до 11,1%, а к 2024-му довести его до 6,6% - минимума в новейшей истории страны.
Но по факту бедных станет больше на 1 процентный пункт, или почти 1,46 миллиона человек.
В общей сложности на конец года 19,6 миллиона россиян будут получать доход ниже минимума, который Минтруд на конец первого квартала установил на уровне 11731 рубль для трудоспособного населения, 8944 рубля для пенсионеров и 10721 рубль для детей.
Реальные располагаемые доходы населения, согласно прогнозу, упадут в этом году на 3,5%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам выжимал последние два года: 0,1% - в 2018-м, и 1% - в 2019-м.
В результате уровень жизни в стране откатится к отметкам 2007 года
, но в следующем году чиновники ждут роста реальных доходов на 3%, а в 2022-24 гг - на 2,2-2,7% в год. Это, по расчетам, позволит снизить уровень бедности до 10%, или 14,6 млн человек.
Задача двукратного снижения - до 6,5% - при этом откладывается на 2030 год.
Реальный уровень бедности, впрочем, зависит от того, на каком уровне установить «планку отсечения» - условный прожиточный минимум, который должен включать стоимость потребительской корзины не только из продуктов на месяц, но также одежду, услуги и платежи за ЖКХ.
Так, например, если поднять этот уровень до 19 тысяч рублей, то армия бедных увеличится до 14,5% населения, или 21,2 миллиона человек.
Из них, согласно Росстату, 6,2 миллиона (4,2%) имеют доход ниже 7 тысяч рублей в месяц, то есть живут на 3 доллара в день. Еще 9,8 миллиона получают от 7 до 10 тысяч, что эквивалентно 4,5 доллара в день.
Если же установить планку минимума на уровне 27 тысяч рублей, то в зоне «бедности» окажется практически каждый пятый - 19,3% населения, или 28,2 миллиона человек.В Германии аналог прожиточного минимума для трудоспособных людей находится на уровне 646 евро в месяц. Это соответствует доходу в 57 тысяч рублей в месяц, которого, согласно Росстату, нет у 80% российского населения.Больше 60 тысяч рублей в месяц получают лишь 10,2% граждан РФ, от 75 тысяч - только 5,7%, а доход выше 100 тысяч имеют 2,4%.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 07 вер, 2020 03:24
Доля России в мировой экономике:
2009 год - 3,95%
2019 год - 3,12%.
Німеччину вони доженуть і переженуть
Лапті тільки взують
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 07 вер, 2020 08:09
Ukrainian написав:Доля России в мировой экономике:
2009 год - 3,95%
2019 год - 3,12%.
Німеччину вони доженуть і переженуть
Лапті тільки взують
Украинский патриот из Канады, посмотри сколько построено в России мостов за 20 лет и сколько новых станций метро появилось в Москве и сравни это с Украиной и Киевом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:53
Ukrainian написав:Доля России в мировой экономике:
2009 год - 3,95%
2019 год - 3,12%.
Німеччину вони доженуть і переженуть
Лапті тільки взують
А можно тоже самое для Германии.
Могу помочь.Доля Германии в мировой экономике:
2009 год - 4%
2018 год - 3,3%.
О как так?
Самая продвинутая страна ЕС, с самыми крутыми технологиями и производством также снижает свою долю в мировом ВВП, как и Россия (которая отсталая, замшелая и под чудовищными санкциями)
Может кто на Германию санкции наложил?
Или может в Германии такие же "тупые и рукожопые" работают как и в России?
А может всё таки кое-кому стоит включить мозг и подумать отчего доля в мировом ВВП у стран ЕС, США, Канады, Европы падает последние 20-25 лет....
Теперь уже точно не вернусь
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