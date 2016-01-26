Точно виросла?
Російська статистика сама «поездатая» в світі.
Способность россиян покупать еду рухнула до минимума за 10 лет
Цены на продовольствие в России растут значительно быстрее, чем доходы населения, а резкое падение уровня жизни на фоне пандемии еще больше увеличило разрыв.
Покупательная способность российских потребителей по основным продуктам питания по итогам второго квартала 2020 года опустилась до минимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты «Центра развития» ВШЭ, проанализировав данные официальной статистики.
І це на основі даних офіційної статистики яка малює ріст ввп. Тобто в реальності все набагато гірше. І ці злидні будут нас вчити як жити.