Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не виключає введення санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» як проекту, що підриває суверенітет України. Особливо санкції актуальні в світлі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила в інтерв’ю Reuters. На відміну від канцлера Ангели Меркель, яка навідріз відмовляється визнавати політичне підґрунтя газопроводу, міністр оборони сказала, що «Північний потік – 2» – не самий її улюблений проект. «Для мене завжди було очевидно, що тут потрібно враховувати обґрунтовані інтереси в галузі безпеки країн Центральної Європи і України», – зазначила Крамп-Карренбауер, яка також є головою партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Міністр додала, що подальші кроки Німеччини будуть залежати від Москви, а застосування хімічної зброї при отруєнні Навального ставить Кремль перед «дуже серйозними питаннями».
Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Москва повинна почати розслідування отруєння Навального, щоб Берліну не довелося змінювати позицію по «Північному потоку-2».
До речі багато аналітиків вважають Аннегрет Крамп-Карренбауер фавориткою Меркель і потенційним наступним канцлером Аннегрет Крамп-Карренбауэр прочат пост канцлера или президента ФРГ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:Не самый удачный аргумент именно про ППС. Между тем, аргументация здесь предельно проста - РФ сохраняет стратегический паритет с США (а по многим позициям новейших вооружений и превосходит их) именно благодаря тому, что РЕАЛЬНЫЕ (по ППС) затраты на оборону в долларах почти в 2,5 раза больше НОМИНАЛЬНЫХ, что с учетом на порядок меньших затрат НА СОДЕРЖАНИЕ ВС позволяет проводить НИОКР и закупать новое вооружение почти в таких же объемах.
По каким вооружениям Россия превосходит США?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Волгарь написав:Не самый удачный аргумент именно про ППС. Между тем, аргументация здесь предельно проста - РФ сохраняет стратегический паритет с США (а по многим позициям новейших вооружений и превосходит их) именно благодаря тому, что РЕАЛЬНЫЕ (по ППС) затраты на оборону в долларах почти в 2,5 раза больше НОМИНАЛЬНЫХ, что с учетом на порядок меньших затрат НА СОДЕРЖАНИЕ ВС позволяет проводить НИОКР и закупать новое вооружение почти в таких же объемах.
По каким вооружениям Россия превосходит США?
По тих що в мультиках показували, гіперзвук.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Шо там по ППС? Країна злиднів. Сирії і Венесуелі вони допомагають.
Амбициозный план российских властей по двукратному снижению уровня бедности к 2024 году провалился. Армия бедных в стране снова растет впервые с 2016 года и к концу декабря за гранью прожиточного минимума окажутся 13,3% населения, или практически каждый седьмой.
Такую оценку правительство закладывает в проект плана достижения национальных целей развития на ближайшую 10-летку.
План национальных проектов, утвержденный в 2018 году, требовал снизить уровень бедности в этом году до 11,1%, а к 2024-му довести его до 6,6% - минимума в новейшей истории страны.
Но по факту бедных станет больше на 1 процентный пункт, или почти 1,46 миллиона человек.
В общей сложности на конец года 19,6 миллиона россиян будут получать доход ниже минимума, который Минтруд на конец первого квартала установил на уровне 11731 рубль для трудоспособного населения, 8944 рубля для пенсионеров и 10721 рубль для детей. Реальные располагаемые доходы населения, согласно прогнозу, упадут в этом году на 3,5%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам выжимал последние два года: 0,1% - в 2018-м, и 1% - в 2019-м.
В результате уровень жизни в стране откатится к отметкам 2007 года, но в следующем году чиновники ждут роста реальных доходов на 3%, а в 2022-24 гг - на 2,2-2,7% в год. Это, по расчетам, позволит снизить уровень бедности до 10%, или 14,6 млн человек.
Задача двукратного снижения - до 6,5% - при этом откладывается на 2030 год.
Реальный уровень бедности, впрочем, зависит от того, на каком уровне установить «планку отсечения» - условный прожиточный минимум, который должен включать стоимость потребительской корзины не только из продуктов на месяц, но также одежду, услуги и платежи за ЖКХ.
Так, например, если поднять этот уровень до 19 тысяч рублей, то армия бедных увеличится до 14,5% населения, или 21,2 миллиона человек.
Из них, согласно Росстату, 6,2 миллиона (4,2%) имеют доход ниже 7 тысяч рублей в месяц, то есть живут на 3 доллара в день. Еще 9,8 миллиона получают от 7 до 10 тысяч, что эквивалентно 4,5 доллара в день. Если же установить планку минимума на уровне 27 тысяч рублей, то в зоне «бедности» окажется практически каждый пятый - 19,3% населения, или 28,2 миллиона человек.
В Германии аналог прожиточного минимума для трудоспособных людей находится на уровне 646 евро в месяц. Это соответствует доходу в 57 тысяч рублей в месяц, которого, согласно Росстату, нет у 80% российского населения.
Больше 60 тысяч рублей в месяц получают лишь 10,2% граждан РФ, от 75 тысяч - только 5,7%, а доход выше 100 тысяч имеют 2,4%.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:А и сама экономика РФ за 10 лет выросла на 54,5%
Точно виросла? Російська статистика сама «поездатая» в світі.
Способность россиян покупать еду рухнула до минимума за 10 лет Цены на продовольствие в России растут значительно быстрее, чем доходы населения, а резкое падение уровня жизни на фоне пандемии еще больше увеличило разрыв. Покупательная способность российских потребителей по основным продуктам питания по итогам второго квартала 2020 года опустилась до минимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты «Центра развития» ВШЭ, проанализировав данные официальной статистики.
І це на основі даних офіційної статистики яка малює ріст ввп. Тобто в реальності все набагато гірше. І ці злидні будут нас вчити як жити.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:А и сама экономика РФ за 10 лет выросла на 54,5%
Точно виросла? Російська статистика сама «поездатая» в світі.
Способность россиян покупать еду рухнула до минимума за 10 лет Цены на продовольствие в России растут значительно быстрее, чем доходы населения, а резкое падение уровня жизни на фоне пандемии еще больше увеличило разрыв. Покупательная способность российских потребителей по основным продуктам питания по итогам второго квартала 2020 года опустилась до минимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты «Центра развития» ВШЭ, проанализировав данные официальной статистики.
І це на основі даних офіційної статистики яка малює ріст ввп. Тобто в реальності все набагато гірше. І ці злидні будут нас вчити як жити.
В США 50 млн. жителей или порядка 15 % населения США не могут себе позволить питание и что бы не голодать вынуждены получать продовольственную помощь, даже в сельскохозяйственных районах США полно тех кто подвержен угрозе голода причем это не тунеядцы и безработные, а даже те кто вкалывает по 10 часов в день, голод, как оказывается это серьезная проблема даже в США, самой богатой стране мира, вот свежая статья с штатовского авторитетного издания Блумберг, на эту тему, читайте https://www.bloomberg.com/features/2020 ... -pandemic/
P.S. к сожалению в Украине, нет ничего подобного как в США-для помощи тем кто недоедает и подвержен угрозе голоду, были бы в Одессе банки продовольствия как в США, думаю тогда очередь стояла бы за продовольственными пайками от Одессы и до границы с Румынией
Ukrainian написав:Михалыч Тема про рашку. Навіщо офтопити?
Т.е. можно как вы оправдывать и считать нормой внесудебные убийства несогласных с режимом и это не офтоп, разжигать тут ненависть, выселять, выгонять и выталкивать за пределы страны неугодных по вашему мнению, рассказывать и показывать нам пропагандонские мультики как у нас тут все заепись под чутким руководством режима и их американских кураторов, а как самому переехать в такую замечательную как вы нам расписываете страну как Украина из Канады в которой вы живете, Вы не хотите, да еще и жалуетесь модератору и блокируете неугодных на форуме когда Вам указывают на Ваши мультики и полную несостоятельность Ваших фантазий о современной Украине и РФ.
Тот же Волгарь. он считает, что в РФ лучше чем в Украине, он туда и переехал, он был честен с собой и нами, а Вы нет, вы лжец, лицемер, манипулятор и пропагандон.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 07 вер, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.