Додано: Пон 07 вер, 2020 23:19

Ukrainian написав: Михалыч

Ви помиляєтесь я модератору не скаржився.

І попередній офтопік як і цей ви перші почали. Ви помиляєтесь я модератору не скаржився.І попередній офтопік як і цей ви перші почали.

Тот же Волгарь. он считает, что в РФ лучше чем в Украине, он туда и переехал, он был честен с собой и нами, а Вы нет, вы лжец, лицемер, манипулятор и пропагандон.

Дополнил свой ответ, а тут и Ваше сообщение появилось, ответ на это Ваше сообщение, это то что я был дописал на Ваше сообщение, в своем предыдущем сообщении.Вот когда Вы переедите в такую замечательную как Вы нам рассказываете страну как Украина, я возможно поменяю свое мнение о Вас, а пока я считаю Вас лжецом, лицемером и пропагандоном, пособником режима внутренней и внешней оккупации страны и не верю ни единому Вашему слову, в том числе и тому что не жаловались, хотя допускаю, что и не жаловались, но считаю, что вам соврать, как два пальца ...... так что Вам меня не переубедить ни как иначе, кроме как переехать в Украину и живя тут, варясь в нашей действительности вещать как тут обстоят дела.