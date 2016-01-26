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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:19

  Ukrainian написав:Михалыч
Ви помиляєтесь я модератору не скаржився.
І попередній офтопік як і цей ви перші почали.


Дополнил свой ответ, а тут и Ваше сообщение появилось, ответ на это Ваше сообщение, это то что я был дописал на Ваше сообщение, в своем предыдущем сообщении.

Тот же Волгарь. он считает, что в РФ лучше чем в Украине, он туда и переехал, он был честен с собой и нами, а Вы нет, вы лжец, лицемер, манипулятор и пропагандон.


Вот когда Вы переедите в такую замечательную как Вы нам рассказываете страну как Украина, я возможно поменяю свое мнение о Вас, а пока я считаю Вас лжецом, лицемером и пропагандоном, пособником режима внутренней и внешней оккупации страны и не верю ни единому Вашему слову, в том числе и тому что не жаловались, хотя допускаю, что и не жаловались, но считаю, что вам соврать, как два пальца ...... так что Вам меня не переубедить ни как иначе, кроме как переехать в Украину и живя тут, варясь в нашей действительности вещать как тут обстоят дела.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 07 вер, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:23

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:пока я считаю Вас

Ваше право.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:28

  Ukrainian написав:
  Михалыч написав:пока я считаю Вас

Ваше право.


Демократия однако :mrgreen: не стреляйте в пианиста, он играет как может :wink:

Пойду посмотрю киношку и спать :)

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