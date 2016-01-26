Додано: Пон 07 вер, 2020 03:20

уровень жизни в стране откатится к отметкам 2007 года

согласно Росстату, 6,2 миллиона (4,2%) имеют доход ниже 7 тысяч рублей в месяц, то есть живут на 3 доллара в день. Еще 9,8 миллиона получают от 7 до 10 тысяч, что эквивалентно 4,5 доллара в день.

В Германии аналог прожиточного минимума для трудоспособных людей находится на уровне 646 евро в месяц. Это соответствует доходу в 57 тысяч рублей в месяц, которого, согласно Росстату, нет у 80% российского населения.

Больше 60 тысяч рублей в месяц получают лишь 10,2% граждан РФ, от 75 тысяч - только 5,7%, а доход выше 100 тысяч имеют 2,4%.

Шо там по ППС?Країна злиднів. Сирії і Венесуелі вони допомагають.Амбициозный план российских властей по двукратному снижению уровня бедности к 2024 году провалился.Армия бедных в стране снова растет впервые с 2016 года и к концу декабря за гранью прожиточного минимума окажутся 13,3% населения, или практически каждый седьмой.Такую оценку правительство закладывает в проект плана достижения национальных целей развития на ближайшую 10-летку.План национальных проектов, утвержденный в 2018 году, требовал снизить уровень бедности в этом году до 11,1%, а к 2024-му довести его до 6,6% - минимума в новейшей истории страны.Но по факту бедных станет больше на 1 процентный пункт, или почти 1,46 миллиона человек.В общей сложности на конец года 19,6 миллиона россиян будут получать доход ниже минимума, который Минтруд на конец первого квартала установил на уровне 11731 рубль для трудоспособного населения, 8944 рубля для пенсионеров и 10721 рубль для детей.Реальные располагаемые доходы населения, согласно прогнозу, упадут в этом году на 3,5%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам выжимал последние два года: 0,1% - в 2018-м, и 1% - в 2019-м.В результате, но в следующем году чиновники ждут роста реальных доходов на 3%, а в 2022-24 гг - на 2,2-2,7% в год. Это, по расчетам, позволит снизить уровень бедности до 10%, или 14,6 млн человек.Задача двукратного снижения - до 6,5% - при этом откладывается на 2030 год.Реальный уровень бедности, впрочем, зависит от того, на каком уровне установить «планку отсечения» - условный прожиточный минимум, который должен включать стоимость потребительской корзины не только из продуктов на месяц, но также одежду, услуги и платежи за ЖКХ.Так, например, если поднять этот уровень до 19 тысяч рублей, то армия бедных увеличится до 14,5% населения, или 21,2 миллиона человек.Из них,Если же установить планку минимума на уровне 27 тысяч рублей, то в зоне «бедности» окажется практически каждый пятый - 19,3% населения, или 28,2 миллиона человек.