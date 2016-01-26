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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 05:26

Крым без ВОДЫ. ЗАСУХА усиливается. Установили резервуары. Что происходит?


"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:09

  Ukrainian написав:
  Михалыч написав:Какое отношение имеет Ваше сообщение к теме-т.е. к санкциям и аннексии Крыма


Санкції тільки погіршили і до того злиденне та жалюгідне існування 80% росіян.


А Вы там были, или только по пропагандонским мультикам о этом знаете :?:

Вы нам уже пытались показать пропагандонские мультики о том как хорошо в Украине и я Вам показал полную несостоятельность и лживость этих мультиков :wink:

Я в РФ жил и работал пять лет и не в Москве, а на Урале и в Сибири, как в крупных городах так и в маленьких городках и поселках, так что исходя из своего личного опыта проживания в замкадье, скажу Вам со всей ответственностью, Вы пытаетесь тут втереть очередную пропагандонскую ложь о 80 %.



P.S. Велком ту Украина, историческая родина ждет Вас, вот когда Вы переедете с Канады на ПМЖ в такую замечательную по Вашим словам страну как Украина, вот тогда я начну доверять хоть чуть чуть Вам и Вашим словам, а пока я их все делю на шестнадцать :wink: у нас самые большие патриоты Украины почему то живут за пределами Украины :mrgreen: Родина очень нуждается в Вас, а то после 2014 г. и Революции огыдности, люди не хотят рожать в такой замечательной стране как Украина, рождаемость и детское население сократилась после революции на 40 % https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki

В Украине количество детского населения уменьшилась на 40%. С 2014 года каждый 5-й ребенок рождается вне брака, а в течение года 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сироты. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса, передает корреспондент УНН.

"В последнее время, ситуация, которая происходит в стране, она подталкивает к тому, что увеличивается количество детей в сложных жизненных обстоятельствах. Часть зависимости, у нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей", - отмечает он.

По его словам, только за последние 5 лет количество родившихся детей с 465 тыс. уменьшилась до 330 тыс.

"Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый 5-й ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тыс. детей в сложных жизненных обстоятельствах", - добавил Колбаса.


Если раньше в Украине рождалось в год около полумиллиона детей, то сейчас всего треть миллиона, так что Родине Вы будете очень полезны, кто то ведь должен будет кормить всех этих "Слуг народа" и вкалывать за гроши у олигархов, а ведь еще надо мясо для утилизации на Донбасе, так что Велком ту Украина :wink:
Михалыч
 
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