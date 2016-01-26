Крым без ВОДЫ. ЗАСУХА усиливается. Установили резервуары. Что происходит?
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Додано: Сер 09 вер, 2020 05:26
Крым без ВОДЫ. ЗАСУХА усиливается. Установили резервуары. Что происходит?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:09
А Вы там были, или только по пропагандонским мультикам о этом знаете
Вы нам уже пытались показать пропагандонские мультики о том как хорошо в Украине и я Вам показал полную несостоятельность и лживость этих мультиков
Я в РФ жил и работал пять лет и не в Москве, а на Урале и в Сибири, как в крупных городах так и в маленьких городках и поселках, так что исходя из своего личного опыта проживания в замкадье, скажу Вам со всей ответственностью, Вы пытаетесь тут втереть очередную пропагандонскую ложь о 80 %.
P.S. Велком ту Украина, историческая родина ждет Вас, вот когда Вы переедете с Канады на ПМЖ в такую замечательную по Вашим словам страну как Украина, вот тогда я начну доверять хоть чуть чуть Вам и Вашим словам, а пока я их все делю на шестнадцать у нас самые большие патриоты Украины почему то живут за пределами Украины Родина очень нуждается в Вас, а то после 2014 г. и Революции огыдности, люди не хотят рожать в такой замечательной стране как Украина, рождаемость и детское население сократилась после революции на 40 %
Если раньше в Украине рождалось в год около полумиллиона детей, то сейчас всего треть миллиона, так что Родине Вы будете очень полезны, кто то ведь должен будет кормить всех этих "Слуг народа" и вкалывать за гроши у олигархов, а ведь еще надо мясо для утилизации на Донбасе, так что Велком ту Украина
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