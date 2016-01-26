Додано: Сер 09 вер, 2020 21:09

Ukrainian написав: Михалыч написав: Какое отношение имеет Ваше сообщение к теме-т.е. к санкциям и аннексии Крыма Какое отношение имеет Ваше сообщение к теме-т.е. к санкциям и аннексии Крыма



Санкції тільки погіршили і до того злиденне та жалюгідне існування 80% росіян. Санкції тільки погіршили і до того злиденне та

В Украине количество детского населения уменьшилась на 40%. С 2014 года каждый 5-й ребенок рождается вне брака, а в течение года 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сироты. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса, передает корреспондент УНН.



"В последнее время, ситуация, которая происходит в стране, она подталкивает к тому, что увеличивается количество детей в сложных жизненных обстоятельствах. Часть зависимости, у нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей", - отмечает он.



По его словам, только за последние 5 лет количество родившихся детей с 465 тыс. уменьшилась до 330 тыс.



"Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый 5-й ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тыс. детей в сложных жизненных обстоятельствах", - добавил Колбаса.



А Вы там были, или только по пропагандонским мультикам о этом знаетеВы нам уже пытались показать пропагандонские мультики о том как хорошо в Украине и я Вам показал полную несостоятельность и лживость этих мультиковЯ в РФ жил и работал пять лет и не в Москве, а на Урале и в Сибири, как в крупных городах так и в маленьких городках и поселках, так что исходя из своего личного опыта проживания в замкадье, скажу Вам со всей ответственностью, Вы пытаетесь тут втереть очередную пропагандонскую ложь о 80 %.P.S. Велком ту Украина, историческая родина ждет Вас, вот когда Вы переедете с Канады на ПМЖ в такую замечательную по Вашим словам страну как Украина, вот тогда я начну доверять хоть чуть чуть Вам и Вашим словам, а пока я их все делю на шестнадцатьу нас самые большие патриоты Украины почему то живут за пределами УкраиныРодина очень нуждается в Вас, а то после 2014 г. и Революции огыдности, люди не хотят рожать в такой замечательной стране как Украина, рождаемость и детское население сократилась после революции на 40 %Если раньше в Украине рождалось в год около полумиллиона детей, то сейчас всего треть миллиона, так что Родине Вы будете очень полезны, кто то ведь должен будет кормить всех этих "Слуг народа" и вкалывать за гроши у олигархов, а ведь еще надо мясо для утилизации на Донбасе, так что Велком ту Украина