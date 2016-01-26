Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:42

Пожежу, що спалахнула 7 жовтня на складі боєприпасів у Рязанській обалсті РФ, досі не вдається загасити.



Як повідомляє російський “Інтерфакс“, на сьогоднішній ранок у двох районах Рязанської області запроваджений надзвичайний стан.



За повідомленням російського ЗМІ, внаслідок вибухів і пожеж, які розповсюдились зі складу боєприпасів на навколишні села, госпіталізовані 16 осіб, 6 з яких отримали опіки і травми під час гасіння пожежі на складі боєприпасів.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".