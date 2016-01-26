RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:23

Россия грозит ЕС ответными санкциями в случае с Навальным
(Типа отстрелят себе мошонку?) :lol:
https://www.dw.com/ru/lavrov-o-dele-nav ... a-54905918



Адам Смит
@_Smithchenko
·
2h
Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9140
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:29

  Волгарь написав:Экономика сократилась за полгода на всего 1/30 - очень неплохо по европейским ми американским меркам. Особенно с учетом того, что до сих пор реально трудно купить новую машину или квартиру в новостройке - с удешевлением кредита в августе все расхватали.
Это жесть :) Пропагандон в ударе.
otg
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 14.08.16
Подякував: 44 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:32

Украина решила запретить импорт картофеля из России
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует ввести запрет на импорт картофеля из России для поддержки отечественного сельского хозяйства.

https://vz.ru/news/2020/9/16/1060754.html
Вот те раз - Украина импортировала картофель из РФ?
Волгарь
 
Повідомлень: 7719
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 17:11

Bloomberg (США): господство России на мировом рынке пшеницы продолжает расти
https://inosmi.ru/economic/20200923/248177296.html
За последние 20 лет Россия превратилась из страны, которая импортировала пшеницу из-за рубежа, в страну, на долю которой приходится пятая часть всех мировых продаж пшеницы. Это стало возможным благодаря тому, что ее плодородные земли дают высокие урожаи и по весьма привлекательным ценам. Сегодня российскую пшеницу покупают более 100 стран, от Египта до Филиппин, и Россия стремится расширить список своих клиентов, добавив туда те рынки, где ее пшеница пока не продается из-за действующих там правил, касающихся качества зерна.

И действительно, в 20-ом году РФ соберет около 135 млн. т зерновых (лучший или 2-ой результат за всю историю) и экспортирует около 50 млн. т зерна.
Для страны, еще 30 лет назад ИМПОРТИРОВАВШЕЙ миллиард пудов зерновых, это несомненное достижение. Причем на фоне роста производства мяса примерно на 1/5 за эти же 30 лет.
Волгарь
 
Повідомлень: 7719
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:40

Пшеницю вирощувати навчились , енергоносії продавати розівчились
Експорт за січень-серпень відповідного року в млрд доларів
рік _ нафтопродукти _ газ ___ нафта ___ всього
2012 ____ 68,096 ___ 41,144 _ 119,645 __ 228,885
2013 ____ 72,078 ___ 42,800 _ 112,960 __ 227,838
2014 ____ 80,350 ___ 40,879 _ 109,835 __ 231,064
2015 ____ 49,166 ___ 28,189 _ 63,013 __ 140,368
2016 ____ 28,602 ___ 19,249 _ 46,062 __ 93,913
2017 ____ 39,197 ___ 23,502 _ 60,740 __ 123,439
2018 ____ 51,689 ___ 31,304 _ 82,441 __ 165,434
2019 ____ 43,933 ___ 28,410 _ 79,908 __ 152,251
2020 ____ 30,378 ___ 14,319 _ 48,799 __ 93,496

Як там акції грязьпрому?
На енергоносіях втратили 130млрд
На пшениці заробили 15 млрд з яких додатково всього 5 млрд.....
Я бурно аплодую подібній економічній політиці... ще трошки і будете рапортувати про лико з березової кори....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23415
З нами з: 15.01.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:24

  Ukrainian написав:
Адам Смит
@_Smithchenko
·
2h
Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко


А можно ссылку на саму новость, а не на твиттер незнамо кого.
Ибо ищется поиском только это

МОСКВА, 28 авг.

Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.


65% доверяют, 30% -нет.
Ничем смертельным для Путина не пахнет.

Кстати, почему то у меня есть уверенность, что подобные циферки по Зеленскому куда как хуже...
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 26.03.16
Подякував: 173 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:А можно ссылку на саму новость, а не на твиттер незнамо кого.
Ибо ищется поиском только это

https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/

Погано шукаєш ватан :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9140
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:11

  Shram написав:
  Ukrainian написав:
Адам Смит
@_Smithchenko
·
2h
Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко


А можно ссылку на саму новость, а не на твиттер незнамо кого.
Ибо ищется поиском только это

МОСКВА, 28 авг.

Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.


65% доверяют, 30% -нет.
Ничем смертельным для Путина не пахнет.

Кстати, почему то у меня есть уверенность, что подобные циферки по Зеленскому куда как хуже...

Думаю, реально меньше - не более 40%.
Волгарь
 
Повідомлень: 7719
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:42

Пожежу, що спалахнула 7 жовтня на складі боєприпасів у Рязанській обалсті РФ, досі не вдається загасити.

Як повідомляє російський “Інтерфакс“, на сьогоднішній ранок у двох районах Рязанської області запроваджений надзвичайний стан.

За повідомленням російського ЗМІ, внаслідок вибухів і пожеж, які розповсюдились зі складу боєприпасів на навколишні села, госпіталізовані 16 осіб, 6 з яких отримали опіки і травми під час гасіння пожежі на складі боєприпасів.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9140
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:47

Экспорт мяса из России в 2020 году достигнет рекордных 590 тыс. тонн, в стоимостном выражении превысит миллиард долларов
Экспорт мяса из России по итогам года достигнет рекордных 590 тыс. тонн, а в стоимостном выражении превысит $1 млрд. Об этом на организованной «Агроинвестором» бизнес-конференции Russian Meat & Feed Industry «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности» рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Внутренний рынок мяса все более насыщается, и производители ищут новые каналы сбыта», — пояснил он.

По данным Национального союза птицеводов, сейчас Россия занимает 11 место в мире по объемам экспорта мяса птицы. Внешние поставки в этом году составят около 280 тыс. тонн, что на 33% превысит показатель предыдущего года, и впервые объем внешних продаж будет выше импорта.

Поставки на внешние рынки свинины из России за девять месяцев удвоились, составив около 143 тыс. тонн, а по итогам года ее экспорт может составить 200 тыс. тонн, оценил Национальный союз свиноводов (НСС).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе конференции сказал, что по итогам текущего года экспорт мясной продукции из России, включая субпродукты, полуфабрикаты и готовые изделия, будет примерно соответствовать импорту, а по ряду товарных блоков даже его превышать.

http://zerno.avs.ru/news/79327/Eksport- ... larov.html
Кто бы мог подумать, что страна, еще 12 лет назад закупавшая 3,2 млн. т мяса в год, станет нетто-экспортером не только зерна, но и сахара, растительного масла, а теперь еще и мяса. Черная дыра российской экономики (сельское хозяйство) на глазах одного поколения не только накормила страну, но (как и 110 лет назад) начала кормить мир.
Волгарь
 
Повідомлень: 7719
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 603604605606
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує утримання парламенту пересічному українцю
Пчёлка » Вів 22 сер, 2017 12:14
0 1564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2017 12:14
Пчёлка
Верховна Рада в оренду: скільки коштує приміщення у парламен
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 10:22
0 2485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 10:22
Пчёлка
Скільки нардепів Ради отримали компенсацію за житло
Пчёлка » Вів 26 січ, 2016 11:49
1 2519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 16:02
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.