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Візьму кредит без застави (фізособи)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:14
Очень нужен кредит. Для перекрытия других кредитов, так как всем известно в одно место платить выгодней. Очень много переплачиваю по процентам и всему чем можно. Нужна сумма 50000 тис. грн. на 3 года может и на 2. Если я в состоянии платить свои кредиты с переплатой, то очень надеюсь что кто то поможет и выдаст мне этот кредит. Мой моб. 0962526963 Мария
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Додано: Сер 24 січ, 2018 19:34
Доброго дня. Терміново потрібен кредит в розмірі 400000 грн під заставу 2-о кімнатної (орієнтовна ціна 550-600 тис грн) квартири в Полтавській обл. Мінімум на 12 міс. Електронна адреса для пропозицій: dmitriyzds@bigmir.net
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:39
Доброго дня. Терміново потрібен кредит в розмірі 400000 грн під заставу 2-о кімнатної (орієнтовна ціна 550-600 тис грн) квартири в ПОЛТАВСЬКІЙ обл. Мінімум на 12 міс. Порядність гарантую. Електронна адреса для пропозицій: dmitriyzds@bigmir.net
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Додано: Пон 29 січ, 2018 10:43
нужен кредит 200000 под ваш процент , рассмотрю любые варианты .
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:29
crepro написав:
Вот вам развернутый ответ. Есть рынок. На котором есть игроки которые предлагают примерно одно и то же. Банки конкурируют с банками, фин конторы с фин конторами, инвестора с инвесторами. Кредиты без залога выдают либо банки, либо кредитные союзы которые проверяют кредитную историю и трудоустройство. Да некоторые моменты можно обойти обратившись к брокеру но далеко не все. Кредитную историю никто не обойдет. Если у вас нету оф трудоустройста и тем более испорчена кредитная история то взять кредит там будет не реально. Теперь кто не смотрит на трудоустройство и на ки? Только частные инвестора. Но тут есть залог.
Выводы: если вы не подходите для банка/кредитного союза, есть только инвестор под залог ( ну нету инвесторов без залога). Вы б сами дали, да под любой процент, 10 - 20 - 30 000 дол. Под какуе то расписку? Это что нужно с бандитами сотрудничать что бы потом если что выбивали? Какая у вас бы была гарантия? Вот, ее просто нету. Есть рынок на котором есть предложение и спрос, на данный момент вы хотите такого предложения которого не существует.
П.С. а ну да предложения есть ( обьявления ), сами думайте что это за обьявления ( лох..трон )
Кому интересно под залог частный инвестор обращайтесь.
Займ под залог недвижимости под 2% в мес. Кредитуем только Киев и область.
Деньги от частного инвестора. Срок до 20 лет. Сума от 10000 дол США. Станислав 0939272373
Хм, мою знакомую так "кинули". Она еще и аванс им оплатила.
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Olenka Nik
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:40
lydviggorvat1 написав:
Очень нужен кредит от участника, у меня очень плачевная ситуация, деньги нужны на лечение... Подскажите как найти инвестора без посредников. Оббегала все банки, пользовалась услугами других организацый-но оказалось что мошенники, отдала последние деньги что были, а теперь я на мели... Муж меня убить готов, дело идёт до развода, а у меня трое детей, что делать я не знаю. Помогите очень нужен инвестор...
Будьте очень осторожно с инвесторами
Те тоже "кидают" людей.
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Olenka Nik
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Додано: Суб 24 бер, 2018 20:21
Необходим займ в размере 50 000 грн. Цель займа: развитие собственного малого бизнеса.
Срок: 12 месяцев. Процентная ставка:2,5% в месяц. Возможно досрочное погашение. Нотариально оформлю. Нахожусь в г. Запорожье, бизнес связан с курортом на Арабатской стрелке. Рассмотрю варианты.
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darya_balura
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:54
Терміново потрібно 40000 на три роки з можливим достроковим погашенням, в залог можу надати земельний пай 2.0 га
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Додано: Вів 03 кві, 2018 18:39
Потрібно 30000грн. на 24 місяця. Допоможіть
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Valya12
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