Візьму кредит без застави (фізособи)

crepro написав:

Вот вам развернутый ответ. Есть рынок. На котором есть игроки которые предлагают примерно одно и то же. Банки конкурируют с банками, фин конторы с фин конторами, инвестора с инвесторами. Кредиты без залога выдают либо банки, либо кредитные союзы которые проверяют кредитную историю и трудоустройство. Да некоторые моменты можно обойти обратившись к брокеру но далеко не все. Кредитную историю никто не обойдет. Если у вас нету оф трудоустройста и тем более испорчена кредитная история то взять кредит там будет не реально. Теперь кто не смотрит на трудоустройство и на ки? Только частные инвестора. Но тут есть залог.Выводы: если вы не подходите для банка/кредитного союза, есть только инвестор под залог ( ну нету инвесторов без залога). Вы б сами дали, да под любой процент, 10 - 20 - 30 000 дол. Под какуе то расписку? Это что нужно с бандитами сотрудничать что бы потом если что выбивали? Какая у вас бы была гарантия? Вот, ее просто нету. Есть рынок на котором есть предложение и спрос, на данный момент вы хотите такого предложения которого не существует.П.С. а ну да предложения есть ( обьявления ), сами думайте что это за обьявления ( лох..трон )Кому интересно под залог частный инвестор обращайтесь.Займ под залог недвижимости под 2% в мес. Кредитуем только Киев и область.Деньги от частного инвестора. Срок до 20 лет. Сума от 10000 дол США. Станислав 0939272373