Візьму кредит без застави (фізособи)

Доброго дня! Мене звати Андрій Мирончук. Пишу до вас як людина якій потрібна допомога, яка використала всі свої можливості в пошуку такої допомоги, а тому звертаюсь до вас. Діло в тому, що я попав в фінансову яму через свою дурість та мікрокредитні організації. Я працюю на стабільній роботі, проте моєї заробітньої плати зараз хватає лише, щоб погашати ці кредити, а на прожиття майже не залишається, тому моя яма викопується ще більше та більше. Я звертався у всі банки, до брокерів, проте ніхто не хоче мені допомагати, так як в мене дуже великі витрати, які відображаються в кредитній історії. Я б хотів би реструктирозувати свої кредити, проте банківські установи мені у цьому відмовили, а у рідних немає такої фінансової можливості. Я прошу у вас надати мені позику, завдяки якій я зможу повертуи своє життя в норму. Виплачувати щомісячні відсотки комусь одному, на протязі кількох років мені по силам, це можна навіть дізнатись від моїх роботодавців та друзів. Також, згодом я можу надати документи на своє житло, тобто заставу, проте зараз такої можливості нема, а кредитні зобов'язання ростуть. Мені необхідно в кредит близько 150000 гривень, на термін до 5 років. Я дуже сподіваюсь, що ви розглянете моє повідомлення, та сккажете мені своє рішення. Я вже натрапляв на кількох шахраїв, а тому звертатись до когось в інтернеті вже боюсь. Дякую за увагу! Зв'яжіться зі мною по імейл або ж на сайті. TreyAnd94@gmail.com
Не даю передоплату, чи страхові взноси, вибачайте.