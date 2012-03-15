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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:29
Потрібна сума 35000тис.грн на 2.5роки ваш відсоток, під нотаріальну розписку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:35
Потрібна допомога
Дуже срочно Потрібно 35000тис.грн я з Закарпаття
Під нотаріальну розписку, без залогів, платитиму вчасно!! Зустрінусь з кредитором віч на віч
Без перших внесків, прошу вас якщо треба платити внески перші і не писати!!!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:42
Доброго дня - навіщо вам позика? Я в Закарпатті в Мукачево. І під який відсоток? Яку суму можна отримати? Мені потрібно на лікування дитині
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:22
350000 на 30 месяцев под 25%
Ищу возможность взятия 350000 грн, для покупки недвижимости в Киеве.
Могу предоставить справку о доходах, и дать нотариальную расписку.
Процент можно обсудить. С предложениями желательно в лс! спасибо!!
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:22
Re: Візьму кредит без застави (фізособи)
Посоветуйте где взять кредит, что бы в условиях не было скрытых процентов и подводных камней? И с разумным процентом.
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:26
Re: Візьму кредит без застави (фізособи)
sekreta, если сумма необходима небольшая (15 тыс. грн) и на срок не больше года, то посмотрите P2P-кредитование.
Ставка по кредиту зависит от рейтинга. Единственное средства можно получить на персонифицированную карту (карта с именем).
Если нужна сумма больше, то смотрите в сторону банков.
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