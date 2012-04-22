Візьму кредит без застави (фізособи)

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 09 вер, 2018 21:24
Кредит под залог авто
Возьму кредит 7000$ на покупку Мазда3 2007 года на 24-60 месяцев с ежемесячной выплатой 5000-10000 грн.Обеспечение кредита - покупаемая Мазда 3.Работаю в ИТ-сфере.Варианты предлагайте на wrld2019@i.ua
Додано: Чет 13 вер, 2018 08:07
Нужно 40000
Нужно 40000 грн. Хочу закрыть микро займы в таких конторах как манивео и прочее. На 60 или более месяцев нужно 40000 грн. Ибо накладно платить . Работаю официально.
Додано: Чет 13 вер, 2018 13:06
40000-50000 грн +380660352306 Дарья нужно срочно забрать тех
40000-50000 грн +380660352306 Дарья нужно срочно забрать технику из ломбарда. помогите пожалуйстав работаю не официально отца база занемаюсь арендой офисных и складских помещений сдаю их в аренду... зарплата 11000 грн нужно на срок 5-6 месяцев под рассписку и под % тоформление через нотариуса..... ПОМОГИТЕ
Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:09
Кредит под залог авто
Ау,кредиторы-инвесторы,или я не на том форуме ищу?Сорийентируйте кто-нибудь.Может это к перекупам на РСТ?
Додано: Суб 27 жов, 2018 10:05
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