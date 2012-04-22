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Візьму кредит без застави (фізособи)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 21:24

Кредит под залог авто

Возьму кредит 7000$ на покупку Мазда3 2007 года на 24-60 месяцев с ежемесячной выплатой 5000-10000 грн.Обеспечение кредита - покупаемая Мазда 3.Работаю в ИТ-сфере.Варианты предлагайте на wrld2019@i.ua
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 08:07

Нужно 40000

Нужно 40000 грн. Хочу закрыть микро займы в таких конторах как манивео и прочее. На 60 или более месяцев нужно 40000 грн. Ибо накладно платить . Работаю официально.
ayanami
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 13:06

40000-50000 грн +380660352306 Дарья нужно срочно забрать тех

40000-50000 грн +380660352306 Дарья нужно срочно забрать технику из ломбарда. помогите пожалуйстав работаю не официально отца база занемаюсь арендой офисных и складских помещений сдаю их в аренду... зарплата 11000 грн нужно на срок 5-6 месяцев под рассписку и под % тоформление через нотариуса..... ПОМОГИТЕ
kurasova378
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:09

Кредит под залог авто

Ау,кредиторы-инвесторы,или я не на том форуме ищу?Сорийентируйте кто-нибудь.Может это к перекупам на РСТ?
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:59

Шановні учасники гілки!
Заповніть дані про себе та дізнайтеся, які банки чи фінансові організації зможуть видати Вам кредит
Порівняти і взяти кредит готівкою в українських фінансових організаціях

З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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