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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:33

Розраховуйтесь смартфоном з Mastercard та Альфа-Банком у Мак

Акція від Mastercard спільно з Альфа-Банком Україна та МакДональдз. Розраховуйся смартфоном та отримуй гарантоване поповнення мобільного рахунку на суму 20 гривень.

Для участі у акції необхідно в період з 01 березня по 31 березня 2018 року оплатити замовлення у мережі МакДональдз карткою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна, за допомогою власного смартфону на суму від 80 гривень одним чеком. Для проведення розрахунку ваш смартфон повинен підтримувати функцію NFC-гаманця.

Перші 30 000 учасників, що здійснять зазначену транзакцію, отримають поповнення рахунку мобільного телефона на суму 20 гривень.

https://alfabank.ua/about/press/rozraho ... makdo-2485
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:34

Весняна колекція знижок – тільки для клієнтів Альфа-Банку Ук

Доведено, що шопінг – це найкращий спосіб підняти собі настрій! Саме тому Альфа-Банк Україна підготував для вас одразу декілька унікальних пропозицій від найкращих інтернет-магазинів.

Lamoda – найбільший інтернет-магазин модного одягу, взуття та аксесуарів, який надає клієнтам Альфа-Банку Україна знижку 250 грн на замовлення від 1200 грн. Скористатися знижкою можна до 10 квітня 2018 року включно, вказавши промокод «ALFABANK» на сайті www.lamoda.ua. Знижка за промокодом не додається до знижок програми лояльності Lamoda Friends&Family, а також не поширюється на товари «Lamoda Маркет» та бренди Deseo, Incity, Mango, Mango Kids, Mango Man, Modis, Oodji, Violeta by Mango та «ТВОЕ».

Garnamama – інтернет-магазин стильного одягу для малечі за доступними цінами, в якому діє додаткова знижку 15% для клієнтів Альфа-Банку Україна. Скористатися знижкою можна до 10 квітня 2018 року, вказавши промокод «alfa_loyalty» на сайті www.garnamama.com. Знижка за промокодом не розповсюджується на товари, які вказані на сайті з позначкою «%».

The Wings – український бренд якісних шкіряних аксесуарів, який для клієнтів Альфа-Банку Україна надає знижку 15% на подарункові набори. Ловіть промокод «bestpresent», який діє до 31 березня 2018 року на сайті www.thewings.com.ua. Додатковий бонус – безкоштовна доставка по Україні.

Скористатися знижками дуже просто, для цього достатньо:

зайти на сайт інтернет-магазину;
ввести промокод у відповідне поле підчас оформлення замовлення;
сплатити замовлення карткою Альфа-Банку Україна.
Не баріться скористатися можливістю оновити весняний гардероб з приємними знижками.

https://alfabank.ua/about/press/vesnyan ... nku-u-2481
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Повідомлень: 304
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:35

Більше покупок, більше музики

Альфа-Банк Україна представляє нову акцію для власників карт Mastercard «Побачити наживо улюблених музикантів – безцінно!»

Робіть покупки за допомогою карти Mastercard, емітованої Альфа-Банком Україна, і отримайте шанс виграти один з 200 сертифікатів номіналом 500 грн від Concert.ua.

Для участі в акції необхідно:

зареєструватися в програмі Mastercard Більше,
натиснути кнопку «Замовити»,
отримати 10 балів безкоштовно й обміняти їх на участь в акції «Побачити наживо улюблених музикантів – безцінно!».
Більше покупок – більше шансів на виграш! Кожна транзакція на суму не менше 50 грн приносить 1 бал. У розіграші бере участь необмежена кількість «обмінів».

Акція діє з 16 березня 2018 до 15 травня 2018 року.

Деталі акції та офіційні правила програми Mastercard Більше можна дізнатися на сайті https://bilshe.mastercard.ua/

Замовити карту Mastercard, емітовану Альфа-Банком Україна, можна на сайті https://alfabank.ua/

Улюблені музиканти вже чекають на тебе!

https://alfabank.ua/about/press/bilshe- ... uziki-2479
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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