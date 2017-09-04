Акції від Альфа-Банку

Акція від Mastercard спільно з Альфа-Банком Україна та МакДональдз. Розраховуйся смартфоном та отримуй гарантоване поповнення мобільного рахунку на суму 20 гривень.
Для участі у акції необхідно в період з 01 березня по 31 березня 2018 року оплатити замовлення у мережі МакДональдз карткою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна, за допомогою власного смартфону на суму від 80 гривень одним чеком. Для проведення розрахунку ваш смартфон повинен підтримувати функцію NFC-гаманця.
Перші 30 000 учасників, що здійснять зазначену транзакцію, отримають поповнення рахунку мобільного телефона на суму 20 гривень.
Доведено, що шопінг – це найкращий спосіб підняти собі настрій! Саме тому Альфа-Банк Україна підготував для вас одразу декілька унікальних пропозицій від найкращих інтернет-магазинів.
Lamoda – найбільший інтернет-магазин модного одягу, взуття та аксесуарів, який надає клієнтам Альфа-Банку Україна знижку 250 грн на замовлення від 1200 грн. Скористатися знижкою можна до 10 квітня 2018 року включно, вказавши промокод «ALFABANK» на сайті www.lamoda.ua. Знижка за промокодом не додається до знижок програми лояльності Lamoda Friends&Family, а також не поширюється на товари «Lamoda Маркет» та бренди Deseo, Incity, Mango, Mango Kids, Mango Man, Modis, Oodji, Violeta by Mango та «ТВОЕ».
Garnamama – інтернет-магазин стильного одягу для малечі за доступними цінами, в якому діє додаткова знижку 15% для клієнтів Альфа-Банку Україна. Скористатися знижкою можна до 10 квітня 2018 року, вказавши промокод «alfa_loyalty» на сайті www.garnamama.com. Знижка за промокодом не розповсюджується на товари, які вказані на сайті з позначкою «%».
The Wings – український бренд якісних шкіряних аксесуарів, який для клієнтів Альфа-Банку Україна надає знижку 15% на подарункові набори. Ловіть промокод «bestpresent», який діє до 31 березня 2018 року на сайті www.thewings.com.ua. Додатковий бонус – безкоштовна доставка по Україні.
Скористатися знижками дуже просто, для цього достатньо:
зайти на сайт інтернет-магазину; ввести промокод у відповідне поле підчас оформлення замовлення; сплатити замовлення карткою Альфа-Банку Україна. Не баріться скористатися можливістю оновити весняний гардероб з приємними знижками.
Альфа-Банк Україна представляє нову акцію для власників карт Mastercard «Побачити наживо улюблених музикантів – безцінно!»
Робіть покупки за допомогою карти Mastercard, емітованої Альфа-Банком Україна, і отримайте шанс виграти один з 200 сертифікатів номіналом 500 грн від Concert.ua.
Для участі в акції необхідно:
зареєструватися в програмі Mastercard Більше, натиснути кнопку «Замовити», отримати 10 балів безкоштовно й обміняти їх на участь в акції «Побачити наживо улюблених музикантів – безцінно!». Більше покупок – більше шансів на виграш! Кожна транзакція на суму не менше 50 грн приносить 1 бал. У розіграші бере участь необмежена кількість «обмінів».
Акція діє з 16 березня 2018 до 15 травня 2018 року.
Реєструй карту Mastercard, емітовану Альфа-Банком Україна, у програмі «Мастеркард. Більше» та отримуй шанс потрапити на головну футбольну подію року – UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018.
Акція Mastercard «З м’яча починається твій шлях до фіналу» стартує 20 березня 2018 року і триває до 10 травня 2018 року.
Щоб стати учасником акції необхідно:
бути власником карти Mastercard, емітованої Альфа-Банком Україна, зареєструватися на сайті bilshe.mastercard.ua, клікнути «Взяти участь у акції «З м’яча починається твій шлях до фіналу», розплачуватися картою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна. На тебе чекає безліч подарунків – новий на кожен тиждень акції.
Ти можеш виграти футболку, худі, шарф, кепку, рюкзак, куртку та м’яч. Подарунки потраплять до рук перших 500 учасників з бази транзакцій, які зробили кожну 10 транзакцію.
І, звичайно ж, головний розіграш акції «З м’яча починається твій шлях до фіналу» – десять пар квитків на UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018. Гра відбудеться 26 травня у Києві.
Втомилися від сірих буднів та довгих холодів? Порадуйте себе відпочинком на сонячному узбережжі!
Як це зробити: •Розраховуйтеся з 1 квітня по 31 травня 2018 року картками Альфа-Банку за будь-які покупки. •Це все! Ви серед учасників розіграшу сертифікату номіналом 80 000 грн на відпочинок! Кожна 1000 грн збільшує Ваші шанси на перемогу, більше розрахунків – більше шансів отримати свою справжню релаксову відпустку!
Визначення переможця буде здійснено – 15.06.2018 року.
Ловіть нагоду придбати високоякісну косметику по догляду за обличчям зі знижкою 15% у мережі магазинів краси та догляду за домом преміум-класу ISEI. Акція діє до 10 травня 2018 року та розповсюджується на всі товари у розділі «Обличчя», окрім декоративної косметики. Щоб отримати знижку: 1) оформлюйте замовлення онлайн на сайті https://isei.ua/ або безпосередньо у магазині мережі, 2) введіть промо-кодом «BJZ6HC» у відповідне поле або повідомте його касиру, 3) розрахуйтесь карткою Альфа-Банку.
При замовленні на сайті від 500 гривень – доставка по Україні безкоштовно.
Гарна новина для прихильників ігор від Wargaming: Альфа-Банк Україна та Wargaming надають можливість «прокачати» свою віртуальну техніку в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships. Скористатися цією можливістю та отримати бонусні 1 000 золота/дублонів зможуть учасники акції, умови якої наведено нижче:
1. Протягом одного дня 14 квітня 2018 року замовте кобрендову картку Альфа-Банку Україна та Wargaming (зробіть це на сайті Альфа-Банку Україна або сайті Wargaming та отримайте картку, скориставшись безкоштовною службою доставки картки співробітником Альфа-Банку Україна).
2. До 3 травня 2018 року включно розрахуйтеся карткою в торгівельній мережі на будь-яку суму. Бонусні 1 000 золота/дублонів будуть зараховані на ваш аккаунт автоматично до 19 травня 2018 року. Детальні умови акції доступні за посиланням
Використовуйте «голду» та отримуйте максимум задоволення від улюбленої гри World of Tanks та World of Tanks Blitz, дублони – в World of Warships.
Нагадаємо, з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карт для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships.
Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обійдеться у 200 грн.
Відтепер клієнти Альфа-Банку Україна можуть на сайті 27.ua замовити широкий асортимент товарів зі знижками до 50% та доставкою по всій Україні.
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Ловіть промокод 1275-2704-0525, який діє до 25 травня 2018 року на сайті 27.ua за умови сплати замовлення карткою Альфа-Банку Україна.
Додатковий бонус – замовлення від 500 грн, оплачені карткою MasterCard, доставляються безкоштовно (за умови, що собівартість доставки не перевищує 700 грн).