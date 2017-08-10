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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:34

Насолоджуйтесь джазом з Альфа-Банком!

До початку Leopolis Jazz Fest 2018 менше двох місяців. Запрошуємо Вас стати частиною міжнародного фестивалю та поринути у світ джазу з найкращими виконавцями з усього світу.

А отримати квитки на Leopolis Jazz Fest можна, виконавши одну з двох умов:

- Розмістити депозит в Альфа-Банку від 10 000 $ /€ або 250 000 гривень

або

- Здійснити покупки будь-якою карткою Альфа-Банку на суму від 30 000 гривень.

Акція вже розпочалася і триватиме до 30 травня 2018 року.

А вже 6 червня ми оберемо 6 переможців, кожен з яких отримає по 2 квитки на фестиваль!

Нагадаємо, восьмий Міжнародний джазовий фестиваль традиційно відбудеться за підтримки Альфа-Банку Україна у Львові в період 27 червня – 1 липня. Цього року на нас чекають 5 днів джазу, 3 сцени у місті та 48 концертних годин.

Alfa Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль, який з 2011 р. щорічно проходить в форматі open-air в червні у Львові. Вперше фестиваль було організовано Альфа-Банком Україна в 2011 році з ініціативи Михайла Фрідмана, бізнесмена та благодійника, ур** Львова, співвласника міжнародного консорціуму Альфа-Груп, частиною якого є Альфа-Банк Україна. За 6 років проведення фестивалю на його сценах виступили більше 300 джазових виконавців з усього світу, понад 100 тис. гостей з України та іноземців відвідали Львів.

Офіційний сайт: https://leopolisjazz.com/ua

https://alfabank.ua/about/press/nasolod ... ankom-2561
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