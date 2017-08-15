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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:34

Насолоджуйтесь джазом з Альфа-Банком!

До початку Leopolis Jazz Fest 2018 менше двох місяців. Запрошуємо Вас стати частиною міжнародного фестивалю та поринути у світ джазу з найкращими виконавцями з усього світу.

А отримати квитки на Leopolis Jazz Fest можна, виконавши одну з двох умов:

- Розмістити депозит в Альфа-Банку від 10 000 $ /€ або 250 000 гривень

або

- Здійснити покупки будь-якою карткою Альфа-Банку на суму від 30 000 гривень.

Акція вже розпочалася і триватиме до 30 травня 2018 року.

А вже 6 червня ми оберемо 6 переможців, кожен з яких отримає по 2 квитки на фестиваль!

Нагадаємо, восьмий Міжнародний джазовий фестиваль традиційно відбудеться за підтримки Альфа-Банку Україна у Львові в період 27 червня – 1 липня. Цього року на нас чекають 5 днів джазу, 3 сцени у місті та 48 концертних годин.

Alfa Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль, який з 2011 р. щорічно проходить в форматі open-air в червні у Львові. Вперше фестиваль було організовано Альфа-Банком Україна в 2011 році з ініціативи Михайла Фрідмана, бізнесмена та благодійника, ур** Львова, співвласника міжнародного консорціуму Альфа-Груп, частиною якого є Альфа-Банк Україна. За 6 років проведення фестивалю на його сценах виступили більше 300 джазових виконавців з усього світу, понад 100 тис. гостей з України та іноземців відвідали Львів.

Офіційний сайт: https://leopolisjazz.com/ua

https://alfabank.ua/about/press/nasolod ... ankom-2561
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:09

«З м’яча починається шлях до мрії» – акція від Mastercard та

Реєструйте картку Mastercard, емітовану Альфа-Банком Україна, у програмі «Мастеркард. Більше» та отримуйте шанс побачити, як ваша дитина виводить на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Акція Mastercard «З м’яча починається шлях до мрії» стартує 07 травня 2018 року і триває до 20 травня 2018 року.

Щоб стати учасником акції необхідно:

бути власником картки Mastercard, емітованої Альфа-Банком Україна,
зареєструватися на сайті bilshe.mastercard.ua,
клікнути «Взяти участь у акції «З м’яча починається шлях до мрії»,
розплачуватися карткою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна.
Одна транзакція на суму від 50 грн приносить 1 бал, а кожні 10 балів ви можете обміняти на шанс виграти здійснення мрії для вашої дитини. І вже 26 травня ви вдвох потрапите на головну футбольну подію року – UEFA Champions League Final Kyiv 2018. Гра відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський».

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та вигравайте.

Подробиці акції та офіційні умови на bilshe.mastercard.ua та mastercard.ua.

https://alfabank.ua/about/press/z-myach ... rcard-2567
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Повідомлень: 379
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:09

Альфа-Мобайл шукає найкращі ідеї

Стрімко розвиваючи свої мобільні канали комунікації з клієнтами, Альфа-Банк Україна наразі входить до ТОП-5 кращих онлайн-банків України. Але прагнення зробити свій мобільний додаток Альфа-Мобайл ще привабливішим спонукає команду Альфа-Банку Україна до пошуку найкращих ідей щодо нового концепту додатка серед талановитих дизайнерів України.

Тому Альфа-Банк Україна оголошує конкурс серед незалежних дизайнерів та дизайн-студій України, які бажають взяти участь у розробці найкращого концепту для мобільного додатка Альфа-Мобайл. Власник найкращої ідеї забере приз у сумі 50 тисяч гривен, а також отримає можливість реалізувати свій дизайн разом із командою Альфа-Банку Україна.

Обирати кращу з кращих ідей буде авторитетне журі з діджитал-фахівців банку, керуючись заздалегідь визначеними критеріями, такими як оригінальність, дотримання UX принципів, відповідність користувацьким історіям тощо.

Детальніше про конкурс та вимоги до ідей викладено за посиланням alfastartup.com.ua

Заявки до участі приймаються до 8 червня 2018 р. включно.

Офіційні умови акції

https://alfabank.ua/about/press/alfa-mo ... ideyi-2565
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Повідомлень: 379
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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