Акції від Альфа-Банку

А отримати квитки на Leopolis Jazz Fest можна, виконавши одну з двох умов:
- Розмістити депозит в Альфа-Банку від 10 000 $ /€ або 250 000 гривень
або
- Здійснити покупки будь-якою карткою Альфа-Банку на суму від 30 000 гривень.
Акція вже розпочалася і триватиме до 30 травня 2018 року.
А вже 6 червня ми оберемо 6 переможців, кожен з яких отримає по 2 квитки на фестиваль!
Нагадаємо, восьмий Міжнародний джазовий фестиваль традиційно відбудеться за підтримки Альфа-Банку Україна у Львові в період 27 червня – 1 липня. Цього року на нас чекають 5 днів джазу, 3 сцени у місті та 48 концертних годин.
Alfa Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль, який з 2011 р. щорічно проходить в форматі open-air в червні у Львові. Вперше фестиваль було організовано Альфа-Банком Україна в 2011 році з ініціативи Михайла Фрідмана, бізнесмена та благодійника, ур** Львова, співвласника міжнародного консорціуму Альфа-Груп, частиною якого є Альфа-Банк Україна. За 6 років проведення фестивалю на його сценах виступили більше 300 джазових виконавців з усього світу, понад 100 тис. гостей з України та іноземців відвідали Львів.
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