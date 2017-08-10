Акції від Альфа-Банку

До початку Leopolis Jazz Fest 2018 менше двох місяців. Запрошуємо Вас стати частиною міжнародного фестивалю та поринути у світ джазу з найкращими виконавцями з усього світу.
А отримати квитки на Leopolis Jazz Fest можна, виконавши одну з двох умов:
- Розмістити депозит в Альфа-Банку від 10 000 $ /€ або 250 000 гривень
або
- Здійснити покупки будь-якою карткою Альфа-Банку на суму від 30 000 гривень.
Акція вже розпочалася і триватиме до 30 травня 2018 року.
А вже 6 червня ми оберемо 6 переможців, кожен з яких отримає по 2 квитки на фестиваль!
Нагадаємо, восьмий Міжнародний джазовий фестиваль традиційно відбудеться за підтримки Альфа-Банку Україна у Львові в період 27 червня – 1 липня. Цього року на нас чекають 5 днів джазу, 3 сцени у місті та 48 концертних годин.
Alfa Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль, який з 2011 р. щорічно проходить в форматі open-air в червні у Львові. Вперше фестиваль було організовано Альфа-Банком Україна в 2011 році з ініціативи Михайла Фрідмана, бізнесмена та благодійника, ур** Львова, співвласника міжнародного консорціуму Альфа-Груп, частиною якого є Альфа-Банк Україна. За 6 років проведення фестивалю на його сценах виступили більше 300 джазових виконавців з усього світу, понад 100 тис. гостей з України та іноземців відвідали Львів.
Реєструйте картку Mastercard, емітовану Альфа-Банком Україна, у програмі «Мастеркард. Більше» та отримуйте шанс побачити, як ваша дитина виводить на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018.
Акція Mastercard «З м’яча починається шлях до мрії» стартує 07 травня 2018 року і триває до 20 травня 2018 року.
Щоб стати учасником акції необхідно:
бути власником картки Mastercard, емітованої Альфа-Банком Україна, зареєструватися на сайті bilshe.mastercard.ua, клікнути «Взяти участь у акції «З м’яча починається шлях до мрії», розплачуватися карткою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна. Одна транзакція на суму від 50 грн приносить 1 бал, а кожні 10 балів ви можете обміняти на шанс виграти здійснення мрії для вашої дитини. І вже 26 травня ви вдвох потрапите на головну футбольну подію року – UEFA Champions League Final Kyiv 2018. Гра відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський».
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та вигравайте.
Подробиці акції та офіційні умови на bilshe.mastercard.ua та mastercard.ua.
Стрімко розвиваючи свої мобільні канали комунікації з клієнтами, Альфа-Банк Україна наразі входить до ТОП-5 кращих онлайн-банків України. Але прагнення зробити свій мобільний додаток Альфа-Мобайл ще привабливішим спонукає команду Альфа-Банку Україна до пошуку найкращих ідей щодо нового концепту додатка серед талановитих дизайнерів України.
Тому Альфа-Банк Україна оголошує конкурс серед незалежних дизайнерів та дизайн-студій України, які бажають взяти участь у розробці найкращого концепту для мобільного додатка Альфа-Мобайл. Власник найкращої ідеї забере приз у сумі 50 тисяч гривен, а також отримає можливість реалізувати свій дизайн разом із командою Альфа-Банку Україна.
Обирати кращу з кращих ідей буде авторитетне журі з діджитал-фахівців банку, керуючись заздалегідь визначеними критеріями, такими як оригінальність, дотримання UX принципів, відповідність користувацьким історіям тощо.
Детальніше про конкурс та вимоги до ідей викладено за посиланням alfastartup.com.ua
Заявки до участі приймаються до 8 червня 2018 р. включно.
Клієнти Альфа-Банку Україна, що користуються платіжними картами від Mastercard, мають шанс з 15 травня по 15 червня 2018 року випробувати свою удачу, обертаючи колесо сюрпризів, та отримати гарантовані подарунки від «Mastercard Більше».
За умовами акції клієнти можуть обміняти свої бали, накопичені за розрахунки картою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна, на оберти колеса сюрпризів, що приносять цінні подарунки. Щоб взяти участь в акції:
Натисніть кнопку «Обертати» та обміняйте накопичені 10 балів на один оберт колеса, Вигравайте один із гарантованих подарунків. Увага! Кількість обертів обмежена трьома спробами на добу.
Щоб накопичити бали, потрібно розраховуватися картою Mastercard за товари/послуги у торгово-сервісній мережі або Інтернеті на загальну суму від 50,00 грн або більше одним чеком, або оплатити проїзд за допомогою картки у громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай). Кожна така Транзакція дорівнює одному балу.
З 7 по 19 травня 2018 року здійсніть три поїздки з Uber, розрахувавшись за них карткою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна, та отримайте шанс виграти квитки на UEFA Champions League Final Kyiv 2018. За умови акції три переможці отримають по 2 квитки та по тридцять безкоштовних поїздок з Uber. Також ви маєте можливість виграти набори футбольного вболівальника (кепка, рюкзак і шарф). Щоб взяти участь в акції:
Введіть промо-код MCUACL у мобільному додатку Uber у розділі «Оплата», Здійсніть не менше ніж 3 поїздки до 19 травня й оплатіть їх карткою Mastercard від Альфа-Банку Україна. Три пари квитків на фінал, поїздки з Uber і 200 наборів вболівальника - один із цих призів чекає саме на вас. Акція діє з 7.05.2018 р. по 19.05.2018 р. у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.
Діти – це квіти життя, що потребують постійного догляду та захисту! Саме тому, до Дня захисту дітей, Альфа-Банк Україна підготував декілька унікальних пропозицій від дитячих інтернет-магазинів.
Garnamama – інтернет-магазин стильного дитячого одягу за доступними цінами, в якому діє додаткова знижка 15% при розрахунку карткою Альфа-Банку Україна. Скористатися знижкою можна до 30 червня 2018 року, вказавши промокод «alfa_loyalty» на сайті www.garnamama.com. Знижка за промокодом не розповсюджується на товари, які вказані на сайті з позначкою «%».
Sunny Bunny – український виробник унікальних м’яких іграшок, ляльок та віг-вамів ручної роботи, який надає знижку 10% при розрахунку карткою Альфа-Банку Україна. Ловіть промокод «alfa_kids», який діє до 30 червня 2018 року на сайті sunny-bunny.com.ua. Знижка за промокодом сумуються з іншими акційними пропозиціями.
Не медлите воспользоваться возможностью приобрести качественную детскую одежду и игрушки по приятным ценам
Приємна новина для всіх власників карток Альфа-Банку Україна міжнародної платіжної системи Mastercard. Отримуйте кешбек 15% на всі покупки, зроблені на фестивалі вина та здорової їжі KYIV WINE, який відбудеться у Києві 2-3 червня.
На учасників фестивалю чекають близько 500 тихих, ігристих і кріплених вин з різноманітним характером: від легких, мінеральних, фруктових до насичених, структурних, повнотілих. Вперше напої можна буде дегустувати безлімітно.
Також на фестивалі, що організовано супермаркетом вин Good Wine, працюватиме 20 точок смачної здорової їжі. Розважальна програма насичена майстер-класами, зустрічами з відомими виноробами та шеф-кухарями, крутою музичною добіркою.
Здійснюйте розрахунки карткою Mastercard, емітованою Альфа-Банком Україна, на KYIV WINE та протягом двох банківських днів отримуйте повернення коштів у розмірі 15% від суми.
Акція дійсна з 2 по 3 червня 2018 року на території фестивалю KYIV WINE за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82.