Акції від Альфа-Банку

З травня по липень 2018 року в команді Альфа-Банку Україна працюють спеціальні посланці. Їх завдання – знайти та поздоровити клієнтів, що найактивніше користуються послугами банку та розраховуються за товари та послуги. Для визначення переможців до уваги беруться будь-які операції з зарплатними картками у торговельній мережі, а також платежі, здійснені в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank та мобільному банку Alfa-Mobile Ukraine.
Подарунки приємно здивують переможців та їх друзів, особливо якщо вони кіномани, завзяті гравці або люблять попоїсти. Але найприємніше, що переможці навіть гадки не мають, що на них чекає подарунок! Задля WOW-ефекту переможця не попереджають про візит команди банку з вітаннями, адже найприємніші подарунки – неочікувані.
Першими переможцями акції стали Вікторія Котляр з Києва та львів’янин Андрій Сливка. Вітаємо переможців та запрошуємо всіх клієнтів активніше розраховуватися картками та чекати на відвідини WOW-команди Альфа-Банку Україна та Mastercard.