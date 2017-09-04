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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:04

WOW-подарунки за активні розрахунки від Альфа-Банку Україна

Альфа-Банк Україна та Mastercard запустили нову подарункову програму для діючих клієнтів банку – Alfa WOW! Отримати подарунки легко – достатньо активно розраховуватися зарплатною карткою банку.

З травня по липень 2018 року в команді Альфа-Банку Україна працюють спеціальні посланці. Їх завдання – знайти та поздоровити клієнтів, що найактивніше користуються послугами банку та розраховуються за товари та послуги. Для визначення переможців до уваги беруться будь-які операції з зарплатними картками у торговельній мережі, а також платежі, здійснені в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank та мобільному банку Alfa-Mobile Ukraine.

Подарунки приємно здивують переможців та їх друзів, особливо якщо вони кіномани, завзяті гравці або люблять попоїсти. Але найприємніше, що переможці навіть гадки не мають, що на них чекає подарунок! Задля WOW-ефекту переможця не попереджають про візит команди банку з вітаннями, адже найприємніші подарунки – неочікувані.

Першими переможцями акції стали Вікторія Котляр з Києва та львів’янин Андрій Сливка. Вітаємо переможців та запрошуємо всіх клієнтів активніше розраховуватися картками та чекати на відвідини WOW-команди Альфа-Банку Україна та Mastercard.

https://alfabank.ua/about/press/wow-pod ... ayina-2609
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:04

New York Comic Con чекає на українських кіноманів!

Платіжна система Mastercard разом з мережею кінотеатрів Multiplex підготували надзвичайний сюрприз усім шанувальникам кіно та коміксів: можливість особисто відвідати головну супергеройську подію року – New York Comic Con, що відбудеться у Нью-Йорку з 4 по 8 жовтня 2018 року.

Для участі в акції необхідно у період з 7 червня по 31 липня 2018 року придбати квиток за допомогою сервісу Masterpass OneClick в мобільному додатку Multiplex або сплатити карткою Mastercard Альфа-Банку Україна покупку квитків на сайті www.multiplex.ua.

Визначення переможця відбуватиметься серед усіх, хто виконав умови акції, шляхом випадкового комп’ютерного вибору. Окрім оплати авіаперельоту та проживання, щасливчик отримає два квитки на New York Comic Con та інші супергеройські розваги у місті супергероїв Нью-Йорку.

Деталі акції – на сайті mastercard.ua


https://alfabank.ua/about/press/new-yor ... maniv-2617
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Повідомлень: 428
З нами з: 01.09.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05

Творіть добро разом з Mastercard та McDonald’s!

Клієнти Альфа-Банку Україна, що є власниками карток міжнародної платіжної системи Mastercard, мають змогу долучитися до нової акції в рамках благодійної програми «Долонька Щастя» від McDonald’s.

З 1 по 30 червня 2018 року включно розраховуйтеся будь-якою карткою Mastercard у мережі McDonald’s. Дві гривні з кожного замовлення, незалежно від його суми, будуть направлені на відкриття сімейних кімнат у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» у м. Києві.

Деталі акції на сайтах mastercard.ua та mcdonalds.ua

https://alfabank.ua/about/press/tvorit- ... nalds-2615
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Повідомлень: 428
З нами з: 01.09.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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