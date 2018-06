Акції від Альфа-Банку

Додано: Сер 20 чер, 2018 16:13

fbtwУлюблена акція наших клієнтів повертається!З 20 по 25 червня знову розігруємо 2 000 гривень ЩОДНЯ! Участь в акції автоматично бере кожен, хто здійснить від 2 розрахунків* на день будь-якою карткою** від Альфа-Банку Україна!Тож не проґавте свій шанскористуйтесь карткою двічі на день, наприклад, балуйте себе кавою та чимось смачненьким!Далі краще, кожен наступний розрахунок збільшує Ваші шанси:*Під «розрахунками» мається на увазі оплата карткою товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі інтернет** Участь беруть ВСІ-ВСІ картки від Альфа-Банку Україна(«Максимум», «Максимум Готівка», «Максимум-Platinum», «ЕКО-Максимум», «Альфа-Connect», «Альфа Sky Pass World», «Альфа Sky Pass Platinum», «Фокс Клуб», «Ultra», «Comfort» , «Platinum Black», «Platinum Black Plus», «Carbon», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», «Альфа Простір»)P.S. Враховуються транзакції на суму від 50 гривеньОфіційні правила акції