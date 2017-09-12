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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:04

WOW-подарунки за активні розрахунки від Альфа-Банку Україна

Альфа-Банк Україна та Mastercard запустили нову подарункову програму для діючих клієнтів банку – Alfa WOW! Отримати подарунки легко – достатньо активно розраховуватися зарплатною карткою банку.

З травня по липень 2018 року в команді Альфа-Банку Україна працюють спеціальні посланці. Їх завдання – знайти та поздоровити клієнтів, що найактивніше користуються послугами банку та розраховуються за товари та послуги. Для визначення переможців до уваги беруться будь-які операції з зарплатними картками у торговельній мережі, а також платежі, здійснені в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank та мобільному банку Alfa-Mobile Ukraine.

Подарунки приємно здивують переможців та їх друзів, особливо якщо вони кіномани, завзяті гравці або люблять попоїсти. Але найприємніше, що переможці навіть гадки не мають, що на них чекає подарунок! Задля WOW-ефекту переможця не попереджають про візит команди банку з вітаннями, адже найприємніші подарунки – неочікувані.

Першими переможцями акції стали Вікторія Котляр з Києва та львів’янин Андрій Сливка. Вітаємо переможців та запрошуємо всіх клієнтів активніше розраховуватися картками та чекати на відвідини WOW-команди Альфа-Банку Україна та Mastercard.

https://alfabank.ua/about/press/wow-pod ... ayina-2609
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:04

New York Comic Con чекає на українських кіноманів!

Платіжна система Mastercard разом з мережею кінотеатрів Multiplex підготували надзвичайний сюрприз усім шанувальникам кіно та коміксів: можливість особисто відвідати головну супергеройську подію року – New York Comic Con, що відбудеться у Нью-Йорку з 4 по 8 жовтня 2018 року.

Для участі в акції необхідно у період з 7 червня по 31 липня 2018 року придбати квиток за допомогою сервісу Masterpass OneClick в мобільному додатку Multiplex або сплатити карткою Mastercard Альфа-Банку Україна покупку квитків на сайті www.multiplex.ua.

Визначення переможця відбуватиметься серед усіх, хто виконав умови акції, шляхом випадкового комп’ютерного вибору. Окрім оплати авіаперельоту та проживання, щасливчик отримає два квитки на New York Comic Con та інші супергеройські розваги у місті супергероїв Нью-Йорку.

Деталі акції – на сайті mastercard.ua


https://alfabank.ua/about/press/new-yor ... maniv-2617
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05

Творіть добро разом з Mastercard та McDonald’s!

Клієнти Альфа-Банку Україна, що є власниками карток міжнародної платіжної системи Mastercard, мають змогу долучитися до нової акції в рамках благодійної програми «Долонька Щастя» від McDonald’s.

З 1 по 30 червня 2018 року включно розраховуйтеся будь-якою карткою Mastercard у мережі McDonald’s. Дві гривні з кожного замовлення, незалежно від його суми, будуть направлені на відкриття сімейних кімнат у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» у м. Києві.

Деталі акції на сайтах mastercard.ua та mcdonalds.ua

https://alfabank.ua/about/press/tvorit- ... nalds-2615
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:18

Суперпластик від Альфа-Банку Україна повертає до 25% кешбеку

Кредитна картка «Максимум» від Альфа-Банку Україна цього літа стає ще вигіднішою завдяки дійсно крутому кешбеку

Альфа-Банк Україна цього літа пропонує відпочивати та подорожувати ще вигідніше разом з кредитною карткою «Максимум». Адже з 1 червня до 31 серпня 2018 року у банку діють додаткові унікальні ставки кешбеку. Відтак, клієнти банку, які розраховуються карткою «Максимум», отримують від Альфа-Банку Україна підвищений кешбек:

25% від витрат у магазинах Duty Free,
10% за придбані автобусні або залізничні квитки,
3% від вартості послуг з аренди авто, витрат на авіаквитки та готелі,
3% за круїзні лінії.
Окрім того удвічі, до 1000 гривень, підвищено максимальну суму кешбеку, яку щомісячно зможуть отримати активні держателі картки «Максимум» за базовими та акційними умовами кешбеку. Базові умови кешбеку за даною карткою залишилися незмінними: 5% у кафе та ресторанах, 3% на АЗК, та 2% – у супермаркетах.

Варто зазначити, що переваги кредитної картки «Максимум» не обмежуються безпрецедентним кешбеком. Картка є незмінним супутником якісного шопінгу та гарного відпочинку, адже пропонує солідний кредитний ліміт до 200 000 грн, пільговий період до 55 днів, безпроцентну розстрочку на великі покупки на термін до 12 місяців та можливість оформити кредитні канікули двічі на рік.

Скористатися оновленим суперпластиком від Альфа-Банку Україна може кожний. Замовити кредитну картку «Максимум» можна на сайті банку, мобільному банку Альфа-Мобайл Україна, у контакт-центрі за коротким номером 3530 та у будь-якому відділенні банку. Мобільний банкір безкоштовно доставить вашу кредитну картку у зручні для вас час та місце.

https://alfabank.ua/about/press/superpl ... shbek-2621
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:04

Вигідна знижка для красунь!

ISEI – це мережа магазинів якісної косметики від корейських та японських виробників. І лише для клієнтів Альфа-Банку Україна, мережа ISEI надає знижку 15% на весь асортимент косметики для догляду за обличчям, тілом, волоссям та декоративні засоби. Додатковий бонус – замовлення в інтернет-магазині на суму від 500 грн доставляються безкоштовно по всій Україні.

Скористатись знижкою можна до 15 липня 2018 року, для цього:
на сайті www.isei.ua, зазначте промо-код «44FF62» у відповідному полі під час оформлення замовлення,
або безпосередньо у магазині – повідомте касиру слово-пароль «Я – клієнт Альфа-Банку».
Звертаємо увагу, що знижка діє за умови оплати замовлення карткою Альфа-Банку Україна, не сумується з іншими акційними пропозиціями і не розповсюджується на побутову хімію, підгузки Moony та трусики Merries.

Бажаємо приємних покупок

https://alfabank.ua/about/press/vigidna ... rasun-2631
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:13

Акція «Дві на день»

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Улюблена акція наших клієнтів повертається!

З 20 по 25 червня знову розігруємо 2 000 гривень ЩОДНЯ! Участь в акції автоматично бере кожен, хто здійснить від 2 розрахунків* на день будь-якою карткою** від Альфа-Банку Україна!

Тож не проґавте свій шанс ;) користуйтесь карткою двічі на день, наприклад, балуйте себе кавою та чимось смачненьким!

Далі краще, кожен наступний розрахунок збільшує Ваші шанси:

Зображення

*Під «розрахунками» мається на увазі оплата карткою товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі інтернет

** Участь беруть ВСІ-ВСІ картки від Альфа-Банку Україна ;)

(«Максимум», «Максимум Готівка», «Максимум-Platinum», «ЕКО-Максимум», «Альфа-Connect», «Альфа Sky Pass World», «Альфа Sky Pass Platinum», «Фокс Клуб», «Ultra», «Comfort» , «Platinum Black», «Platinum Black Plus», «Carbon», «World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», «Альфа Простір»)

P.S. Враховуються транзакції на суму від 50 гривень

Офіційні правила акції https://alfabank.ua/about/press/akciya-dvi-na-den-2637
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:03

Альфа-Банк вітає іменинників ;)

Іменинникам, які народились у червні, Альфа-Банк підготував декілька спеціальних пропозицій від наших партнерів. Всі пропозиції діють за умови оплати карткою Альфа-Банку Україна.

DASTI - стильний українського бренд одягу та взуття, надає іменинникам знижку 25%. Додатковий бонус – замовлення на суму від 2000 грн доставляються безкоштовно. Скористатися знижкою можна до 30 червня 2018 року, вказавши промокод «Happy6» на сайті www.dasti.me або у шоурумі (м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8). Звертаємо увагу, що знижка за промокодом не сумується з іншими акційними пропозиціями.

Конюшня Бутенко (с. Проців, Київська область) – елітний заміський комплекс та клуб верхової їзди, надає знижку 10% на меню ресторану (на чек від 10 000 грн) та безкоштовне проживання в апартаментах категорії «напівлюкс» у парк-готелі (одна доба). Спеціальна пропозиція діє протягом місяця з дня народження. Ловіть слово-пароль "Happy Alfa&Butenko" та зробіть бронювання за номером телефону, що вказаний на сайті www.butenko-stable.com.ua

Вітаємо із Днем Народження та бажаємо вдалих покупок!

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... nikiv-2645
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З нами з: 01.09.17
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