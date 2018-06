Акції від Альфа-Банку

Додано: Сер 27 чер, 2018 16:56

Альфа-Банк Україна та Wargaming надають можливість «прокачати» свою віртуальну техніку в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships. Скористатися цією можливістю та отримати бонусні 3 000 золота/дублонів зможуть перші 500 учасників акції, умови якої наведено нижче.1. У період з 25 червня по 03 липня 2018 року замовте кобрендову картку Альфа-Банку та Wargaming (зробіть це на сайті Альфа-Банку Україна або сайті Wargaming та отримайте картку, скориставшись безкоштовною службою доставки).2. До 18 липня 2018 року включно розраховуйтесь карткою в торгівельних мережах на будь-яку суму.Бонусні 3 000 золота/дублонів будуть зараховані на ваш акаунт автоматично до 31 липня 2018 року. Детальні умови акціїВикористовуйте «голду» в World of Tanks та World of Tanks Blitz, а дублони в World of Warships та отримуйте максимум задоволення від улюбленої гри.Нагадаємо, з 1 грудня 2016 року Альфа-Банк Україна спільно з компанією Wargaming розпочав випуск трьох видів банківських карток для шанувальників танкових і морських боїв в іграх World of Tanks, World of Tanks Blitz і World of Warships. Картки випускаються на базі World MasterCard PayPass абсолютно безкоштовно, а їх річне обслуговування обійдеться у 200 грн.