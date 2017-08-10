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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:57

Альфа-Банк вітає іменинників ;)

Іменинникам, які народились у липні, Альфа-Банк Україна підготував декілька спеціальних пропозицій, які діють за умови оплати карткою Альфа-Банку Україна.

PARFUMS.UA – інтернет-магазин, у якому є усе необхідне для особистої краси, чистоти в домі та догляду за малюком, надає знижку 7% на замовлення від 350 грн. Скористатися знижкою можна до 10 серпня 2018 року, вказавши промокод «promo-ab0735» на сайті www.parfums.ua. Знижка за промокодом не сумується з іншими акційними пропозиціями. Усі подробиці щодо безкоштовної доставки читайте тут: https://parfums.ua/static/delivery

DASTI - стильний український бренд одягу та взуття, надає іменинникам знижку 25%. Додатковий бонус – замовлення на суму від 2000 грн доставляються безкоштовно. Скористатися знижкою можна до 31 липня 2018 року, вказавши промокод «Happy7» на сайті www.dasti.me або у шоурумі (м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8). Знижка за промокодом не сумується з іншими акційними пропозиціями.

Конюшня Бутенко (с. Проців, Київська область) – елітний заміський клуб верхової їзди, надає знижку 50% на уїк-енд, який включає проживання для двох в апартаментах парк-готелю категорії "напівлюкс" зі сніданком та два заняття з верхової їзди під керівництвом тренера. Вартість з урахуванням знижки – 1900 грн. Спеціальна пропозиція діє протягом місяця з дня народження. Ловіть слово-пароль "Happy Alfa&Butenko" та здійсніть бронювання за номером телефону +38 (067) 219-48-70. Детальніше про клуб та парк-готель читайте на сайті www.butenko-stable.com.ua.

Вітаємо із Днем народження та бажаємо приємних покупок з карткою Альфа-Банку Україна!

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... nikiv-2659
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:20

Розраховуйся карткою Mastercard на фестивалі Atlas Weekend

Цього тижня відбудеться грандіозна музична подія «Atlas Weekend 2018». Для держателів карток Mastercard від Альфа-Банку Україна насолоджуватися фестивалем буде ще приємніше завдяки знижці в 10%, яку вони отримуватимуть, розраховуючись своєю карткою.

Акція проводитиметься з 3 липня по 8 липня 2018 року на території заходу за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, Національний комплекс «Експоцентр України» у таких торгівельних точках (з відповідною позначкою Mastercard):

Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
Бажаємо гостям «Atlas Weekend 2018» неперевершеного музичного настрою!
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Повідомлень: 460
З нами з: 01.09.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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