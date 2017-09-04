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Акції від Альфа-Банку

Акції від Альфа-Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:57

Альфа-Банк вітає іменинників ;)

Іменинникам, які народились у липні, Альфа-Банк Україна підготував декілька спеціальних пропозицій, які діють за умови оплати карткою Альфа-Банку Україна.

PARFUMS.UA – інтернет-магазин, у якому є усе необхідне для особистої краси, чистоти в домі та догляду за малюком, надає знижку 7% на замовлення від 350 грн. Скористатися знижкою можна до 10 серпня 2018 року, вказавши промокод «promo-ab0735» на сайті www.parfums.ua. Знижка за промокодом не сумується з іншими акційними пропозиціями. Усі подробиці щодо безкоштовної доставки читайте тут: https://parfums.ua/static/delivery

DASTI - стильний український бренд одягу та взуття, надає іменинникам знижку 25%. Додатковий бонус – замовлення на суму від 2000 грн доставляються безкоштовно. Скористатися знижкою можна до 31 липня 2018 року, вказавши промокод «Happy7» на сайті www.dasti.me або у шоурумі (м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8). Знижка за промокодом не сумується з іншими акційними пропозиціями.

Конюшня Бутенко (с. Проців, Київська область) – елітний заміський клуб верхової їзди, надає знижку 50% на уїк-енд, який включає проживання для двох в апартаментах парк-готелю категорії "напівлюкс" зі сніданком та два заняття з верхової їзди під керівництвом тренера. Вартість з урахуванням знижки – 1900 грн. Спеціальна пропозиція діє протягом місяця з дня народження. Ловіть слово-пароль "Happy Alfa&Butenko" та здійсніть бронювання за номером телефону +38 (067) 219-48-70. Детальніше про клуб та парк-готель читайте на сайті www.butenko-stable.com.ua.

Вітаємо із Днем народження та бажаємо приємних покупок з карткою Альфа-Банку Україна!

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... nikiv-2659
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:20

Розраховуйся карткою Mastercard на фестивалі Atlas Weekend

Цього тижня відбудеться грандіозна музична подія «Atlas Weekend 2018». Для держателів карток Mastercard від Альфа-Банку Україна насолоджуватися фестивалем буде ще приємніше завдяки знижці в 10%, яку вони отримуватимуть, розраховуючись своєю карткою.

Акція проводитиметься з 3 липня по 8 липня 2018 року на території заходу за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, Національний комплекс «Експоцентр України» у таких торгівельних точках (з відповідною позначкою Mastercard):

Бистро Бистро
Ой, Вей
Димне м’ясо від Тараса
Блек Бургер
Фіш енд Чіпс
Біфстер
Бар «Артемовское»
Сауер Бар
Разгуляй
Топ Вафл
Бажаємо гостям «Atlas Weekend 2018» неперевершеного музичного настрою!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:56

Сплачуйте з Visa Checkout – отримаєте знижку на квитки!

Скористайтесь новим способом оплати Visa Checkout на сайті Tickets.ua і гарантовано отримаєте знижку до 250 грн на квитки.

Купуючи авіа-та залізничні квитки до 22 серпня 2018, ви автоматично отримуєте знижку у розмірі:

250 грн – при оплаті авіаквитків,
50 грн – при оплаті залізничних квитків (за умови, що вартість замовлення понад 100 грн).
Щоб скористатися аукціонними умовами, необхідно:

створити бронювання на сайті Tickets.ua,
на сторінці оплати вибрати спосіб оплати Visa Checkout,
створити профіль, заповнивши необхідні дані у вікні(надалі для оплати бронювання досить буде просто натиснути кнопку Visa Checkout),
оплатити бронювання за допомогою Visa Checkout, скориставшись картою з вашого профілю.
Подробиці за посиланням: https://tickets.ua/index/visa

Платіть зручно – подорожуйте вигідно!

https://alfabank.ua/about/press/splachu ... vitki-2669
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:56

Виграйте квитки на UPark, щоб літо було яскравішим!

Фестивальне літо продовжується! Тримай можливість відчути ритми UPark Festivale 2018 завдяки Mastercard БІЛЬШЕ.

Якщо маєш карту Альфа-Банку Україна чи Укрсоцбанку платіжної системи Mastercard, не барись! Реєструйся у програмі Mastercard БІЛЬШЕ та обмінюй бали на участь у акції «Виграйте одну з 10 пар квитків на Upark». Алгоритм дій простий:

зареєструватись у програмі Mastercard БІЛЬШЕ,
знайди необхідну акцію та натиснути кнопку «Замовити»,
обміняти 10 балів на участь та чекати на розіграш.
Перші 10 балів отримуєш безкоштовно при реєстрації. Кожен обмін – це додатковий шанс виграти.

Музичний фестиваль UPark Festivale 2018 пройде у Києві 25-26 липня 2018 року.

Танцюй, насолоджуйся й шаленій під музику твого літа.

Акція діє з 02.07.2018 до 16.07.2018

Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua

https://alfabank.ua/about/press/vigrajt ... ishim-2671
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:57

Бали зростають в 5 разів.

Клієнти Альфа-Банку Україна вже відчули переваги зручних та безпечних розрахунків за допомогою смартфону. А завдяки партнерам банку безконтактна оплата стає ще й вигідною.

Платіть смартфоном з картки Альфа-Банку платіжної системи Mastercard у мережі супермаркетів NOVUS – отримуйте в п'ять разів більше балів на картку лояльності NOVUS.

У період з 1 липня по 31 липня 2018 року при розрахунках через мобільний додаток за технологією NFC замість звичного 1% буде нараховано цілих 5% від витраченої суми.

Чудова можливість для учасників програми лояльності NOVUS збільшити свої заощадження та зекономити на наступних покупках.

Детальні умови акції на сайтах mastercard.ua та novus.com.ua

https://alfabank.ua/about/press/bali-zr ... ercar-2673
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:58

Розраховуйся смартфоном на АЗС Shell

З 1 липня по 31 серпня 2018 року для власників картки Shell ClubSmart міжнародна платіжна система Visa підготувала акційну пропозицію.

Сплачуючи замовлення карткою Visa через мобільний додаток за технологією NFC, ви автоматично отримуєте знижку на кожен літр пального:

5 грн на літр V-Power та V-Power Diesel,
3 грн на літр А-92, А-95 та Diesel,
1 грн на літр PowerGas.
Знижка нараховується у разі оплати від 30 л бензину та від 25 л газу.

Детальна інформація про акцію на сайті http://shellsmart.com.ua

https://alfabank.ua/about/press/rozraho ... a-otr-2675
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